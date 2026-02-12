罵賴清德三字經被起訴　林國成致歉：盼爭議儘早落幕

▲民眾黨前立委林國成。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨前立委林國成在去年一場反罷免活動中，公開用三字經辱罵總統賴清德，被賴清德依法提出告訴，台北地檢署今（12日）依公然侮辱起訴，建請法院從重量刑。對此，林國成回應，再次為本人言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意，將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。民眾黨說，本黨尊重賴總統法律上之權利，惟林前委員已於第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決。

2025年全國大罷免潮，民眾黨7月20日下午在民進黨中央黨部前，舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」集會，活動過程透過YouTube頻道「民眾之聲」全程直播，林國成在下午4時許上台發言時，幾次對賴清德罵三字經，引發批評。儘管林國成事後致歉，仍被賴清德提告。

北檢接獲賴清德提告後，勘驗現場錄影畫面，觀察林國成發言前後文，認為這些髒話並不是林的口頭禪，也不是在雙方衝突過程中的失言或衝動下偶然發言，依發言脈絡，顯然是故意公然貶抑賴清德名譽，且逾越一般人可合理忍受範圍。檢察官起訴指出，林國成當時擔任立委，不對議題理性溝通或討論，因政治立場對立，就在造勢場合多次出言辱罵身為國家元首的賴清德，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，行為實有不該，犯後猶飾詞否認，難認有所悔悟，建請對林國成從重量刑，以示懲儆。

對此，林國成12日回應，「身為政治人物，對自身言行負完全責任，針對去年7月本人為社會帶來不好的示範，當時事發後便有表示的確不妥，有錯就認，絕不迴避。在此再次為本人言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意。未來本人將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。更期望為政者面對人民的聲音，除了追究用字遣詞外是否合宜，更重要的是用心傾聽，了解並解決民眾的苦難」。

民眾黨也說，本黨尊重賴總統法律上之權利，惟林前委員已於第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決。未來，台灣民眾黨全體公職人員將持續精進，並為全民衝鋒陷陣，不負所託。