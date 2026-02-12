卓榮泰：明年最低工資有望突破3萬　今年人均GDP可達4萬美元

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

農曆新年假期即將登場，行政院長卓榮泰今（11日）主持院會時也發表歲末談話，回顧過去一年GDP成長率達8.63%、股市封關達創新高的33605點、人均GDP達到3萬9477美元。卓說，繼續努力的話，今年人均GDP一定可以達到4萬美元，明年最低工資可望突破3萬元。

行政院長卓榮泰今在歲末談話表示，下星期就是國人最重要的春節9天連假，今天是農曆年前最後一次院會，感謝各位首長過去一年在各自工作崗位上非常辛苦，很肯定也很自信跟各位報告，國家正處於最好的發展趨勢與條件。

卓榮泰指出，去年一整年在國人共同努力下，8.63%的GDP成長率，讓全世界再一次更重視台灣，昨天股市封關是33605點也是史上最高，國家整體GDP快速成長，人均GDP達到3萬9477美元，此外台積電持續在國內擴建增廠、也在全球進行佈局；世界主要大廠輝達、美光也一直在台灣加碼投資，這都是前所未有的情況。

卓榮泰說，繼續努力的話，今年人均GDP一定可以達到4萬美元，明年最低工資可望突破3萬元，這個目標在過去看似不容易，但只要再做努力，目標就在我們眼前。