欣賞多元、看見無限　台南移民署攜新住民縫出迎春祝福

▲移民署台南市第二服務站舉辦文化共融講座，講師劉娟分享跨文化家庭相處經驗，現場互動熱絡。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

年節將近，為迎接嶄新氣象並深化多元文化價值，移民署南區事務大隊台南市第二服務站舉辦「幸福『馬』上到—文化共融講座暨手作工坊」，邀請來自江蘇的資深講師劉娟分享跨文化家庭相處經驗，並帶領新住民朋友親手縫製「金馬報喜」福袋鑰匙圈，將新年祝福與希望一針一線縫進作品中，現場氣氛溫馨熱絡。

劉娟以幽默風趣的語調，回憶初到台灣時因語言用法與飲食習慣差異，鬧出不少令人哭笑不得的趣事。她坦言，從最初的不適應，到如今能以理解與包容面對文化差異，關鍵在於願意傾聽與溝通。她的分享引發現場學員共鳴，紛紛談起家鄉習俗與過年特色。

有來自越南的新住民表示，家鄉春節必吃方形粽或圓筒粽象徵團圓吉祥；也有人提到在台灣少見作為供品的「釋迦」，在原鄉卻是祈福的重要水果。不同文化背景交織出繽紛故事，現場笑聲不斷，也讓彼此更理解「差異不是距離，而是豐富生活的養分」。

活動下半場進行「金馬報喜」福袋鑰匙圈手作體驗，新住民夫妻需彼此配合穿引蠟線、固定皮革，一步步完成象徵好運奔騰的馬形福袋。過程中，大家專注縫製，也在互動中培養默契。完成後再將新年祈願紙條放入福袋中，象徵鎖住幸福與祝福。劉娟形容，經營家庭如同縫製皮革，需要細心與耐心，才能讓關係穩固長久。這份寓意，也成為活動最動人的核心。

移民署台南市第二服務站主任賴淑怡表示，服務站不僅是行政洽公窗口，更是新住民朋友在台生活的重要依靠與支持。春節假期將至，她也提醒民眾切勿攜帶或郵寄肉類產品入境，以免違規受罰；同時提高警覺、防範電信詐騙，共同守護自身與家人安全，平安迎接新的一年。