台美關稅協定預計明簽署　卓榮泰籲減少不必要揣測：政府已做好準備

記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭麗君率領的關稅談判團隊，已在10日啟程赴美，就美製車進口、農產品開放等項目進行最後談判；在與美方進行最後會議後，預計在台灣時間13日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART）。對此，院長卓榮泰今（12日）在院會發表歲末談話表示，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，政府也做好萬全準備，讓產業可能衝擊大事化小、小事化了，請國人不要做不必要的揣測。

卓榮泰提到，由鄭副院長、楊珍妮政委領軍的國家談判團隊已經抵達美國，要跟美方進行最重要的關鍵談判、最後的協議，身負國家任務及使命，一定要爭取最多、談到更好，並且解決雙方共同問題。

卓榮泰表示，這時候懇請全體國人同胞要給予談判團隊更多的信任、溫暖與鼓勵；也拜託整個社會，在談判團隊還沒有回來向國人做報告的時候，可以減少不必要的揣測。

卓榮泰強調，談判團隊一定是掌握全局、全盤衡量，深知這個時候，中華民國台灣這個國家不能錯失任何國際間共同合作的機會。

「也請國人相信，從去年4月2日到現在，政府已經做了萬全的準備。」卓榮泰說，這個力道會持續加大，讓產業可能衝擊大事化小、小事化了，請所有國人能靜待談判團隊最後談判結果的底定，政府一定會向國人充分說明，此時最需要的是國人高度支持。

行政院發言人李慧芝說，這是鄭副院長第7次在美國的實體會議，雙方會針對台美對等貿易協定進行最後會議。只要談判一完成，行政院就會向國人做完整報告，也會依照條約締結法規定，將協定送交國會審議，也會把115我國與美方簽署的台美投資MOU一倂送到立法院審議。

李慧芝強調，談判團隊一定會秉持維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系，建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係的原則進行談判。相信談判團隊能達成好成果，建立台灣的經濟韌性，也促進台美貿易的平衡互惠。