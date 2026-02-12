快訊／越獄狂魔徐開喜又進去了　吸毒被通緝送台中勒戒所戒毒

▲越獄大王徐開喜（左二）昨日通緝被捕，送勒戒所。（資料圖／徐開喜友人林莊評提供）



記者許權毅／台中報導

「越獄狂魔」徐開喜服刑逾50年，嘗試越獄10次成功8次，昨（11）日他到高等法院作證，因被發現另案遭到通緝，法院立即通知轄區北市中正一分局警員進行逮捕，解送台中地檢署歸案。中檢昨晚依照卷證認定因徐開喜施用毒品，通知後未到案而遭通緝，檢察官向法院聲請觀察勒戒獲准後，已將他送往勒戒所。

徐開喜曾犯下多起銀樓搶案，入監後先後逃獄8次，甚至成功從號稱「天下第一所」的台北看守所逃脫，轟動一時，因此也有了「越獄狂魔」、「越獄大王」等封號。

徐開嘉最轟動的，就是1994年8月28日，夥同受刑 人「穿山甲」詹龍欄及蔡正鳳，以安眠藥加入飲料內迷昏3名管理員後 ，穿上管理員制服，以自製木梯攀越台北看守所圍牆逃獄，震驚社會。北所事後在徐開喜的房舍內，竟然搜出行動電話和大量安非他命，甚至把這天訂為「所恥日」。

2006年12月，前後服刑38年的徐開喜終於獲得假釋，但他出獄僅3個月又開始犯案，後來為了見小30歲的女友被逮，直到去年5月才刑滿出獄，不久後又因持毒被捕。

徐開喜近2年變身網紅，開節目大談越獄經驗及人生哲理，沒想到再次成為新聞人物，還是因為犯案遭通緝。