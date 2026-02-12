　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／越獄狂魔徐開喜又進去了　吸毒被通緝送台中勒戒所戒毒

▲▼越獄大王,珠寶大盜,徐開喜出獄。 （圖／徐開喜友人林莊評提供）

▲越獄大王徐開喜（左二）昨日通緝被捕，送勒戒所。（資料圖／徐開喜友人林莊評提供）

記者許權毅／台中報導

「越獄狂魔」徐開喜服刑逾50年，嘗試越獄10次成功8次，昨（11）日他到高等法院作證，因被發現另案遭到通緝，法院立即通知轄區北市中正一分局警員進行逮捕，解送台中地檢署歸案。中檢昨晚依照卷證認定因徐開喜施用毒品，通知後未到案而遭通緝，檢察官向法院聲請觀察勒戒獲准後，已將他送往勒戒所。

徐開喜曾犯下多起銀樓搶案，入監後先後逃獄8次，甚至成功從號稱「天下第一所」的台北看守所逃脫，轟動一時，因此也有了「越獄狂魔」、「越獄大王」等封號。

徐開嘉最轟動的，就是1994年8月28日，夥同受刑 人「穿山甲」詹龍欄及蔡正鳳，以安眠藥加入飲料內迷昏3名管理員後 ，穿上管理員制服，以自製木梯攀越台北看守所圍牆逃獄，震驚社會。北所事後在徐開喜的房舍內，竟然搜出行動電話和大量安非他命，甚至把這天訂為「所恥日」。

2006年12月，前後服刑38年的徐開喜終於獲得假釋，但他出獄僅3個月又開始犯案，後來為了見小30歲的女友被逮，直到去年5月才刑滿出獄，不久後又因持毒被捕。

徐開喜近2年變身網紅，開節目大談越獄經驗及人生哲理，沒想到再次成為新聞人物，還是因為犯案遭通緝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
OpenClaw爆紅！開發者鬆口OpenAI、Meta都有意
《被出賣的台灣》男星大腸癌逝　享年48歲
快訊／國道3大車連環撞！　駕駛困變形車體身亡
閔熙珍贏了！　HYBE須賠5.5億
快訊／女教練現身！爆成吉思汗主管集體性霸凌
威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看
0050配息入帳！他領12.8萬笑「可以過好年了」一票跪
賈永婕訪義光教會！媒體人痛批「作秀」：踏在別人哀痛上洗流量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國10里港匝道「3大車連環撞」！　駕駛困變形車體身亡

桃園失聯移工駕贓車拒檢狂飆　逆向撞公車、機車釀3傷

快訊／台南工廠3樓空壓機房竄火舌！消防三梯次支援灌救

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中　駕駛恍神釀禍

假檢警誆要監管黃金帳戶！她提現買金條...一原因反而賺進20萬

快訊／越獄狂魔徐開喜又進去了　吸毒被通緝送台中勒戒所戒毒

花蓮知卡宣大道死亡車禍！汽機車擦撞女騎士頭部重創　送醫不治

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金　自備點鈔機

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

快訊／國10里港匝道「3大車連環撞」！　駕駛困變形車體身亡

桃園失聯移工駕贓車拒檢狂飆　逆向撞公車、機車釀3傷

快訊／台南工廠3樓空壓機房竄火舌！消防三梯次支援灌救

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中　駕駛恍神釀禍

假檢警誆要監管黃金帳戶！她提現買金條...一原因反而賺進20萬

快訊／越獄狂魔徐開喜又進去了　吸毒被通緝送台中勒戒所戒毒

花蓮知卡宣大道死亡車禍！汽機車擦撞女騎士頭部重創　送醫不治

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金　自備點鈔機

約北車M8出口「新地標」面交！他下秒吐8字...萬人秒鼻酸

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

《豆腐媽媽》墜樓替身出院整天昏睡！　悲問未婚妻：是不是不要醒來

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

大Q秉洛翻唱中島美嘉神曲！　錄音遇愛犬離世：憋哭到虛脫

蘇智傑傷後放慢腳步調整　髙塩將樹嚐花蓮美食不忘防蚊

「福特Kuga停產前」的戰力更新！升級解放雙手輔助駕駛更聰明

曾莞婷帶家人遊歐「手機訊號全斷」　一抬頭慘事發生…當場崩潰！

粉絲扮專輯封面　GD嚇出表情包:是我嗎?

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

遭預拌車輾1死1傷　雙胞胎弟搶救中

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

三重深夜嚴重車禍1死2傷　28歲女騎士衝撞身亡

妹子剛到銀行任職遭主管性侵！搭便車落狼爪

正妹半裸做SPA遮簾被掀2次男按摩師闖入

更多熱門

相關新聞

「越獄狂魔」遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

「越獄狂魔」遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

台灣「越獄狂魔」徐開喜今年已高齡76歲，坐牢期間長達51年，嘗試越獄10次成功8次，11日他到高等法院作證，被發現因另案遭通緝，法院立即通知轄區北市中正一分局警員進行逮捕，製作筆錄後將他解送台中地檢署歸案，而當庭逮捕畫面也隨之曝光。

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

曾翻牆越獄出監後幹盡壞事　偷竊洗錢還撞警

曾翻牆越獄出監後幹盡壞事　偷竊洗錢還撞警

3囚「床單垂降」落跑　1重罪犯仍在逃

3囚「床單垂降」落跑　1重罪犯仍在逃

越獄偷車撞爛！「還叫Uber逃亡」　美警公布懸賞金額

越獄偷車撞爛！「還叫Uber逃亡」　美警公布懸賞金額

關鍵字：

徐開喜越獄狂魔勒戒

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面