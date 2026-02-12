　
政治

40％半導體移美？　賴清德提3要素留台！可維持全球不可或缺地位

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪時，被問及美國商務部長盧特尼克聲稱，川普政府目標將台灣整體供應鏈與產能40％轉移到美國本土。對於如何確保台灣在全球半導體供應鏈中的不可或缺地位？賴清德表示，只要「半導體研發中心」、「最先進製程」及「最大生產量」都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位。

對於美國商務部長盧特尼克表示，川普政府的目標是將臺灣整體供應鏈與產能的40%移轉至美國本土，讓美國在半導體晶片製造方面達到自給自足一事。賴清德表示，早在台灣完成「矽盾」之前，美國就根據《臺灣關係法》及對臺「六項保證」提供台灣各項協助，數十年至今都未曾改變。

賴清德說，近年來G7領袖高峰會議多次強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不容許任何國家以武力或脅迫方式改變台海現狀。他強調，台灣安全牽涉到台海穩定與印太和平，若印太區域無法和平穩定，勢必也將影響美國和歐洲本身的利益。

賴清德提到，最近日本政界持續強調「台灣有事，就是日本有事」的主張。日本有事，美國也會連帶受到影響。他認為，也就是說，一旦台灣被併吞，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。在這個變動的世界，世界同屬一家，任何一個家庭出事，都會影響到世界其他國家。

至於政府將如何確保台灣在全球半導體供應鏈中不可或缺的地位？賴清德認為，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位。他說，半導體產業固然是台灣的優勢，也是台灣對全球經濟繁榮發展的責任。

總統表示，半導體產業是一個生態鏈，例如美國擁有研發、設計與廣大的市場，日本擁有材料和設備，荷蘭擁有先進製程設備，韓國擁有快速記憶體的晶片製造能力，臺灣則擁有晶圓製造，這條產業鏈當中，缺少任何一個國家都不行。因此，臺灣的半導體企業赴日本、美國或歐洲投資時，臺灣政府都表示支持，也期盼在全球迎接智慧化新時代來臨時，臺灣能利用半導體產業助全世界一臂之力。

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

OpenClaw爆紅！開發者鬆口OpenAI、Meta都有意
《被出賣的台灣》男星大腸癌逝　享年48歲
快訊／國道3大車連環撞！　駕駛困變形車體身亡
閔熙珍贏了！　HYBE須賠5.5億
快訊／女教練現身！爆成吉思汗主管集體性霸凌
威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看
0050配息入帳！他領12.8萬笑「可以過好年了」一票跪
賈永婕訪義光教會！媒體人痛批「作秀」：踏在別人哀痛上洗流量

40％半導體移美？　賴清德提3要素留台！可維持全球不可或缺地位

半導體台灣供應鏈台海和平賴清德

