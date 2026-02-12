　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

▲北市信義警方12日公布轄區春節交管範圍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市信義警方12日公布轄區春節交管範圍。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

因應今年2月14日至2月22日春節連續假期，預計大量民眾前往慈惠堂、奉天宮參拜走春，常造成周邊交通壅塞，北市信義警方表示，將於假期期間加強交通疏導與執法，呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具，並配合交通指揮人員指揮，共同維護交通秩序與安全。

警方指出，慈惠堂及奉天宮分別位於信義區福德街251巷及福德街221巷內，因周邊路幅狹窄、雙向會車不易，加上奉天宮無停車空間、慈惠堂停車空間有限，春節期間人車大量湧入易造成車流回堵，影響福德街交通順暢。

警方表示，將視現場交通狀況彈性實施交通管制，必要時禁止車輛進入以下路段，包括福德街與中坡南路口管制往東、福德街與福德街221巷口管制往南、福德街與福德街251巷口管制往南、以及福德街與福德街309巷口管制往南。信義分局指出，管制期間員警將引導車輛改道，建議可行駛中坡南路至玉成公園停車場停放，或行駛大道路至廣慈停車場、春光公園停車場停放；管制期間仍將開放公車、住戶、行動不便者及年長者通行，相關交通措施將依現場狀況彈性調整。

信義分局呼籲，欲前往參拜民眾應多搭乘大眾運輸系統，駕駛人可隨時收聽廣播電臺路況插播，行經周邊路段應提前改道，避開福德街、中坡南路、大道路等易壅塞路段，希望用路人配合交通管制政策維護假期用路順暢。

