　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

▲總統賴清德召開國防採購特別條例記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪時，被問及台灣貿易議題，是否會成為川習會議程與台灣成為美中貿易戰籌碼？賴清德表示，中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

針對上週中國國家主席習近平與美國總統川普通話，習近平警告川普總統在對台軍售議題上應保持謹慎，此舉是否可能影響未來美國對台軍售計畫？賴清德表示，台灣向來關注中美之間的互動，台灣與美國也維持暢通的管道；他強調，川普總統跟習近平主席的對話在美中台三邊關係上維持四個不變。

賴清德指出：第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變；第二，美國基於《臺灣關係法》及美國對台六項保證，對台承諾台美關係堅若磐石不會改變；第三，美國最近的國家安全戰略報告希望印太區域的友盟國家能夠集體防禦、責任分攤，共同維護印太和平穩定的方向不會改變；第四，台美之間的合作、正在進行的各項計畫，也沒有因此受到改變，台灣對自己有信心，也對美國有信心、對台美關係有信心。

當詢及台灣貿易議題是否會成為川習會的議程，以及台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼？另外，從委內瑞拉情勢，是否擔心美國轉移注意力，好比關切格陵蘭或者是西半球的相關局勢？賴清德回應，「台灣不可能是任何一個國家的籌碼，台灣的前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心」。

賴清德強調，台灣也樂於看到並支持任何有助於維護穩定現狀、避免單邊危險行動的對話跟合作。他認為，在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

賴清德表示，川普總統正在進行一場艱鉅的和平工程，短期內要兼顧美國的利益，也要阻止中國對外擴張；長期而言，川普總統是要謀求印太的和平穩定。川普總統這樣的舉動對印太任何一個國家來講都非常重要。

賴清德也指出，台灣跟委內瑞拉是截然不同的國家，台灣是一個充滿活力的民主國家，經濟蓬勃發展，也積極參與國際公益事務，是國際社會正面的力量。他強調，台灣位處印太第一島鏈，扮演著維持印太和平穩定關鍵的角色。這也是為何G7領袖高峰會議近年來不斷地強調台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素。

賴清德認為，美國不會因為要處理委內瑞拉，就忽略印太的重要事務。因為美國最近的國家安全戰略報告有四個重點：第一個重點是要確保美國本土安全，這牽涉到委內瑞拉事件；第二，美國要把力量移到印太來，確保印太的和平穩定，主要的工作就是阻止中國擴張；第三，印太國家必須要集體防禦、責任分攤；第四，美國要再工業化。也就是根據美國國家安全戰略報告，美國會把重心之一放在印太，不會抽離印太，也不會讓中國取代美國在西太平洋的地位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
OpenClaw爆紅！開發者鬆口OpenAI、Meta都有意
《被出賣的台灣》男星大腸癌逝　享年48歲
快訊／國道3大車連環撞！　駕駛困變形車體身亡
閔熙珍贏了！　HYBE須賠5.5億
快訊／女教練現身！爆成吉思汗主管集體性霸凌
威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看
0050配息入帳！他領12.8萬笑「可以過好年了」一票跪
賈永婕訪義光教會！媒體人痛批「作秀」：踏在別人哀痛上洗流量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

邱垂正指李貞秀雙重戶籍違規　民眾黨批：30萬陸配也要回溯追殺？

民進黨民調／74.1％民眾盼國會速審關稅結果　藍白也破5成贊成

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

處理非洲豬瘟凸槌4官員被彈劾　盧秀燕：尊重監察院

司法人員、原民特考刪除身高限制　今年起適用

美豬稅率調降有影響？　產業分析：衝擊有限！台灣豬穩守市佔9成

罵賴清德三字經被起訴　林國成致歉：盼爭議儘早落幕

卓榮泰：明年最低工資有望突破3萬　今年人均GDP可達4萬美元

40％半導體移美？　賴清德提3要素留台！可維持全球不可或缺地位

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

邱垂正指李貞秀雙重戶籍違規　民眾黨批：30萬陸配也要回溯追殺？

民進黨民調／74.1％民眾盼國會速審關稅結果　藍白也破5成贊成

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

處理非洲豬瘟凸槌4官員被彈劾　盧秀燕：尊重監察院

司法人員、原民特考刪除身高限制　今年起適用

美豬稅率調降有影響？　產業分析：衝擊有限！台灣豬穩守市佔9成

罵賴清德三字經被起訴　林國成致歉：盼爭議儘早落幕

卓榮泰：明年最低工資有望突破3萬　今年人均GDP可達4萬美元

40％半導體移美？　賴清德提3要素留台！可維持全球不可或缺地位

約北車M8出口「新地標」面交！他下秒吐8字...萬人秒鼻酸

快訊／2000萬刮刮樂頭獎得主+1　獎落新竹縣

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

《豆腐媽媽》墜樓替身出院整天昏睡！　悲問未婚妻：是不是不要醒來

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

大Q秉洛翻唱中島美嘉神曲！　錄音遇愛犬離世：憋哭到虛脫

蘇智傑傷後放慢腳步調整　髙塩將樹嚐花蓮美食不忘防蚊

「福特Kuga停產前」的戰力更新！升級解放雙手輔助駕駛更聰明

曾莞婷帶家人遊歐「手機訊號全斷」　一抬頭慘事發生…當場崩潰！

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰

政治熱門新聞

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

柯文哲尾牙唱歌落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光

成吉思汗爆主管集體性霸凌　女教練現身控被逼簽自願離職書

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

林宅血案改編惹議　蕭美琴吐心聲

高嘉瑜遭詐團盜照　網笑：音準非本人

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸

「紀政姪子」民進黨25年黨員宣布退黨參選　嘆：沒派系就沒認同

更多熱門

相關新聞

賴清德法新社專訪示警：台灣若被中國併吞　日菲印太下一個受威脅

賴清德法新社專訪示警：台灣若被中國併吞　日菲印太下一個受威脅

總統賴清德近日接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪時表示，如果台灣被中國併吞，中國的擴張野心不會止於此，下一個受到威脅的國家將是日本、菲律賓及印太區域其他國家，甚至最終會波及美洲與歐洲。

南華早報：川普可能3/31訪中　貿易休戰擬延一年

南華早報：川普可能3/31訪中　貿易休戰擬延一年

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

美民主黨大老批「川普政策不夠」：正在削弱台灣安全

林佳龍：感謝美眾院通過台灣保護法案　近日將簽台美貿易協定

林佳龍：感謝美眾院通過台灣保護法案　近日將簽台美貿易協定

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

美眾院通過法案　中共若武力犯台將被金融封殺

關鍵字：

標籤:賴清德台美關係中美貿易印太局勢川習會

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面