賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪時，被問及台灣貿易議題，是否會成為川習會議程與台灣成為美中貿易戰籌碼？賴清德表示，中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

針對上週中國國家主席習近平與美國總統川普通話，習近平警告川普總統在對台軍售議題上應保持謹慎，此舉是否可能影響未來美國對台軍售計畫？賴清德表示，台灣向來關注中美之間的互動，台灣與美國也維持暢通的管道；他強調，川普總統跟習近平主席的對話在美中台三邊關係上維持四個不變。

賴清德指出：第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變；第二，美國基於《臺灣關係法》及美國對台六項保證，對台承諾台美關係堅若磐石不會改變；第三，美國最近的國家安全戰略報告希望印太區域的友盟國家能夠集體防禦、責任分攤，共同維護印太和平穩定的方向不會改變；第四，台美之間的合作、正在進行的各項計畫，也沒有因此受到改變，台灣對自己有信心，也對美國有信心、對台美關係有信心。

當詢及台灣貿易議題是否會成為川習會的議程，以及台灣是否會成為美中貿易戰的籌碼？另外，從委內瑞拉情勢，是否擔心美國轉移注意力，好比關切格陵蘭或者是西半球的相關局勢？賴清德回應，「台灣不可能是任何一個國家的籌碼，台灣的前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心」。

賴清德強調，台灣也樂於看到並支持任何有助於維護穩定現狀、避免單邊危險行動的對話跟合作。他認為，在中美貿易的競爭當中，中國有求於美國的多，美國有求於中國的少，美國沒有必要把台灣當作籌碼來跟中國進行對談。

賴清德表示，川普總統正在進行一場艱鉅的和平工程，短期內要兼顧美國的利益，也要阻止中國對外擴張；長期而言，川普總統是要謀求印太的和平穩定。川普總統這樣的舉動對印太任何一個國家來講都非常重要。

賴清德也指出，台灣跟委內瑞拉是截然不同的國家，台灣是一個充滿活力的民主國家，經濟蓬勃發展，也積極參與國際公益事務，是國際社會正面的力量。他強調，台灣位處印太第一島鏈，扮演著維持印太和平穩定關鍵的角色。這也是為何G7領袖高峰會議近年來不斷地強調台海的和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素。

賴清德認為，美國不會因為要處理委內瑞拉，就忽略印太的重要事務。因為美國最近的國家安全戰略報告有四個重點：第一個重點是要確保美國本土安全，這牽涉到委內瑞拉事件；第二，美國要把力量移到印太來，確保印太的和平穩定，主要的工作就是阻止中國擴張；第三，印太國家必須要集體防禦、責任分攤；第四，美國要再工業化。也就是根據美國國家安全戰略報告，美國會把重心之一放在印太，不會抽離印太，也不會讓中國取代美國在西太平洋的地位。