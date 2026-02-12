佛光山禪淨共修3月登小巨蛋　全球同步點燈祈福

▲ 佛光山禪淨共修3月7、8兩日登小巨蛋。（圖／國際佛光會中華總會提供）

生活中心／綜合報導

為祈願社會祥和、世界和平，國際佛光會將於3月7日、8日一連兩天，在台北小巨蛋舉辦兩場「禪淨共修獻燈祈福法會」，以「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」為主題，號召全球大眾同步點燈，凝聚善念與祝福。

今年適逢佛光山開山60周年，同時也是開山祖師星雲大師百歲誕辰。國際佛光會表示，為感念大師一生推動人間佛教、弘揚慈悲與智慧的精神，特別結合佛光山年度主題「傳燈六十，百年仰望」，重返台北小巨蛋舉行大型法會。

▲▼ 將會有和尚灑淨儀式，今年主題「傳燈六十，百年仰望」，重返台北小巨蛋舉行大型法會。（圖／國際佛光會中華總會提供）

屆時將由佛光山住持心保和尚親率上百位法師主禮，帶領近3萬名來自全台及海外的信眾共修祈福。在梵唄與念佛聲中安定身心，為新的一年注入祝願與希望。活動也將透過電視及網路平台直播，讓全球民眾都能同步參與。

主辦單位指出，禪淨共修法會至今已舉辦33年，一直秉持星雲大師「解在一切佛法，行在禪淨共修」的教誨，透過集體修持收攝散亂身心，在變動快速的時代中，為社會注入安定與溫暖的力量。

此外，自去年起配合法會發起「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」全球點燈行動，獲得熱烈回響。今年活動將擴大舉行，邀請民眾於3月7日13時30分及3月8日14時法會期間，不論身在何處，都可點亮一盞燈，也可透過專屬網站點一盞心燈，讓祈福力量跨越距離，照亮世界。

▲ 2025年台北市長蔣萬安也親臨現場為祈福致詞 。（圖／國際佛光會中華總會提供）

《活動資訊》

第一場：2026年3月7日（六）13:30－16:30

第二場：2026年3月8日（日）14:00－17:00

地點：台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）