生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

佛光山禪淨共修3月登小巨蛋　全球同步點燈祈福

▲▼ 。（圖／國際佛光會中華總會提供）

▲ 佛光山禪淨共修3月7、8兩日登小巨蛋。（圖／國際佛光會中華總會提供）

生活中心／綜合報導

為祈願社會祥和、世界和平，國際佛光會將於3月7日、8日一連兩天，在台北小巨蛋舉辦兩場「禪淨共修獻燈祈福法會」，以「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」為主題，號召全球大眾同步點燈，凝聚善念與祝福。

今年適逢佛光山開山60周年，同時也是開山祖師星雲大師百歲誕辰。國際佛光會表示，為感念大師一生推動人間佛教、弘揚慈悲與智慧的精神，特別結合佛光山年度主題「傳燈六十，百年仰望」，重返台北小巨蛋舉行大型法會。

▲▼ 。（圖／國際佛光會中華總會提供）

▲▼ 將會有和尚灑淨儀式，今年主題「傳燈六十，百年仰望」，重返台北小巨蛋舉行大型法會。（圖／國際佛光會中華總會提供）

▲▼ 。（圖／國際佛光會中華總會提供）

屆時將由佛光山住持心保和尚親率上百位法師主禮，帶領近3萬名來自全台及海外的信眾共修祈福。在梵唄與念佛聲中安定身心，為新的一年注入祝願與希望。活動也將透過電視及網路平台直播，讓全球民眾都能同步參與。

主辦單位指出，禪淨共修法會至今已舉辦33年，一直秉持星雲大師「解在一切佛法，行在禪淨共修」的教誨，透過集體修持收攝散亂身心，在變動快速的時代中，為社會注入安定與溫暖的力量。

此外，自去年起配合法會發起「給自己一盞燈，讓世界亮起來！」全球點燈行動，獲得熱烈回響。今年活動將擴大舉行，邀請民眾於3月7日13時30分及3月8日14時法會期間，不論身在何處，都可點亮一盞燈，也可透過專屬網站點一盞心燈，讓祈福力量跨越距離，照亮世界。

▲▼ 。（圖／國際佛光會中華總會提供）

▲ 2025年台北市長蔣萬安也親臨現場為祈福致詞 。（圖／國際佛光會中華總會提供）

《活動資訊》

第一場：2026年3月7日（六）13:30－16:30

第二場：2026年3月8日（日）14:00－17:00

地點：台北小巨蛋（台北市南京東路四段2號）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

OpenClaw爆紅！開發者鬆口OpenAI、Meta都有意
《被出賣的台灣》男星大腸癌逝　享年48歲
快訊／國道3大車連環撞！　駕駛困變形車體身亡
閔熙珍贏了！　HYBE須賠5.5億
快訊／女教練現身！爆成吉思汗主管集體性霸凌
威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看
0050配息入帳！他領12.8萬笑「可以過好年了」一票跪
賈永婕訪義光教會！媒體人痛批「作秀」：踏在別人哀痛上洗流量

佛光山惠中寺法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

佛光山惠中寺法寶節關懷活動　傳遞社會溫暖

佛光山惠中寺攜手佛光山慈悲社會福利基金會，於昨（1）日在惠中寺舉辦2026年「人間有情‧佛光有愛」法寶節寒冬送暖活動，邀請台中地區弱勢家庭齊聚寺院，在冬日暖陽下領取關懷金與生活物資，共同迎接新年到來。今年共有1450戶福田戶受惠，現場氣氛溫馨而平和。

佛光山雲林講堂為雲監備熱粥祝福

佛光山雲林講堂為雲監備熱粥祝福

佛光山潮州講堂致贈臘八粥　以行動溫暖潮州警

佛光山潮州講堂致贈臘八粥　以行動溫暖潮州警

佛光山金光明寺寒冬送暖　劉和然：宗教力量溫暖人心

佛光山金光明寺寒冬送暖　劉和然：宗教力量溫暖人心

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

佛光山國際佛光會禪淨共修獻燈祈福星雲大師人間佛教台北小巨蛋點燈祈福世界和平宗教活動公益祈福

