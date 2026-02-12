台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

▲鹿野永安社區年糕飄香迎新春。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，台東縣鹿野鄉永安社區依循傳統，再次號召村民與志工齊聚一堂製作手工年糕。這項已持續24年的年節活動，不僅傳承農村古早味，也成為凝聚社區情感的重要象徵。活動現場氣氛熱絡，年糕香氣四溢，洋溢濃濃年味。

其中，將近90歲的黃春足阿嬤多年來從未缺席，無論站著或坐著，始終親力親為攪拌鍋中的米漿，堅持每一道工序都不馬虎，並細心叮嚀年輕志工製作細節。長輩以身作則的精神，成為社區世代傳承的最佳典範，也讓人深受感動。

永安社區總幹事廖中勳表示，雖然現今市面上各式年糕產品琳瑯滿目，但社區仍堅持傳統製作方式與口味。對村民而言，這不只是年節食品，更是一場一年一度的「聞香之約」，象徵團聚與情感交流。考量現代家庭人口數減少，今年特別區分不同包裝規格，共準備近300公斤糯米，製作約800份年糕，讓更多家庭共享這份傳統滋味。

台東縣議員陳宏宗也到場關心，肯定永安社區延續早期農村文化，自24年前開始號召村民於年前合力製作年糕，不僅保存傳統技藝，更強化社區凝聚力。他表示，看到87歲長者仍堅持親自參與、傳授經驗，展現對文化傳承的用心與執著，令人敬佩。

年糕製作流程講究，須先將泡好的糯米磨成米漿，再以木條壓出水分；隨後將糯米塊分切，與糖漿一同放入大鍋熬煮拌和。爐火旁，志工們輪流以大木鏟攪拌米漿，並隨時調整火候與起鍋時間。待年糕起鍋後，大家分工秤重與分裝，熱騰騰的香氣瀰漫整個場地，不少人迫不及待現場品嚐，直呼「古早味最對味」。

永安社區透過一年一度的年糕製作活動，不僅延續傳統節慶文化，也讓社區居民在共同勞動與分享中加深情感連結，為即將到來的新春佳節增添溫馨與團圓氣氛。