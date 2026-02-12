設備即時啟動、員工冷靜應變　新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

▲新營區一處工廠發生火警，消防人員到場確認火勢受控並進行殘火處理。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區一處工廠12日發生火警，所幸廠內消防安全設備即時動作，第一時間發出警報並啟動相關防護機制，員工依平時防災演練流程沉著應變，迅速進行初期滅火及疏散逃生作業，成功控制火勢，現場無人員傷亡。

火警發生當下，廠內自動警報設備立即鳴響，相關消防安全設備同步啟動，提醒作業人員即刻應變。現場員工隨即使用滅火器進行初期滅火，並依既定動線引導人員疏散至安全集合地點，整體過程井然有序。消防人員到場後，確認火勢已受控制，並進行殘火處理與全面安全檢查，防止復燃。

消防局長楊宗林表示，本次火警能夠迅速化險為夷，關鍵在於場所平時落實消防安全設備維護保養及員工定期防火防災教育訓練，使警報系統與初期滅火機制發揮最大效能。他呼籲各事業單位應重視消防安全管理制度，定期檢修消防設備並加強演練，才能在突發狀況時有效降低災害損失，確保人員生命安全。

消防局第一大隊大隊長邱國禎指出，火勢能在初期即獲得有效控制，關鍵在於事業單位平時確實落實防火管理制度與自衛消防編組訓練，讓員工熟悉對內對外通報流程，以及滅火器與室內消防栓操作方式，才能在突發狀況下保持冷靜、即時應變，發揮整體防災機制效益。