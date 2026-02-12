　
    • 　
>
地方 地方焦點

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

▲▼春節假期新城警方轄內台8線、台9線、七星潭風景區等重要路段編排交通疏導崗哨。（圖／新城警分局提供，下同）

▲▼春節假期新城警方轄內台8線、台9線、七星潭風景區等重要路段編排交通疏導崗哨。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

9天的春節連續假期即將到來，民眾將利用這9天來規劃外出旅遊及返鄉團圓行程，花蓮新城警分局針對本次假期編排交通疏導專案工作，務求給各位鄉親、遊客一個平安順暢的交通動線。

新城警分局表示，本次春節連續假期交通疏導工作執行時間為2月14日至2月22日，為期9天，針對轄內台9、台8線、台14甲線、七星潭風景區等重要路段、路口，編排定點疏導與機車巡邏疏導崗哨，增加見警率，遇有堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。

▲▼春節假期新城警方轄內台8線、台9線、七星潭風景區等重要路段編排交通疏導崗哨。（圖／新城警分局提供，下同）

春節假期間，蘇花路廊疏運管制措施時段，21噸大貨車管制禁止通行及蘇花改大客車行駛路肩開放時段如下：

一、2月14日（星期六）：6時至10時（南向）。
二、2月15日（星期日）至2月16日（星期一）：6時至13時（南向）。
三、2月17日（星期二）至2月19日（星期四）：4時至17時（雙向）。
四2月20日（星期五）至2月21日（星期六）：12時至20時（北向）。
五、2月22日（星期日）：12時至18時（北向）。
六、蘇澳及崇德地區大客車優先道則是視車流調整。

▲▼春節假期新城警方轄內台8線、台9線、七星潭風景區等重要路段編排交通疏導崗哨。（圖／新城警分局提供，下同）

另外公路局東區養護工程分局針對中橫公路2月14日至115年2月22日訂定為期9天之春節連假管制放行措施如下:
一、關原~天祥（114.6k~167.7k）：
(一)管制放行時段：每日7時至16時30分不實施管制。
(二)夜間封路時段：16時30分至18時管制區內只出不進，18時至隔日上午7時夜間封閉。
二、天祥~閣口（167.7k~184.5k）：
(一)管制放行時段：每日7時至17時30分，採單向輪放方式，並於時段結束後保留30分鐘執行淨空時間。
1.天祥往閣口（東行方向）：每日6次放行（單向時段10時至10時30分、 12時至12時30分、14時至14時30分、16時至16時30分；雙向時段7時至8時30分、17時至17時30分）。
2.閣口往天祥（西行方向）：每日6次放行（單向時段9時至9時30分、11時至11時30分、13時至13時30分、15時至15時30分；雙向時段7時至8時30分、17時至17時30分）。
(二)夜間封路時段：17時30分至18時管制區內只出不進，18時至隔日上午7時夜間封閉。

新城警分局表示，本次假期分局針對轄內台8線、台9線、七星潭風景區等重要路段，編排交通疏導崗哨，期能在遇有交通事故或堵塞情況時能立即排除，並隨時反映車流狀況，也籲請返鄉民眾、遊客多收聽警廣路況報導，以避開車潮，規劃順暢的旅遊路線，另外，若遊客遇有任何急難或問題，可打110電話報警求助或向沿途執勤的警員求援，分局機動巡邏警力將會全力協助，便民眾開心出遊，平安回家。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

