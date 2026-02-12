假檢警誆要監管黃金帳戶！她提現買金條...一原因反而賺進20萬

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名女子接到假檢警電話，指她涉及詐欺罪必須監管帳戶，要她將戶頭內現金領出來購買黃金後進行監管，她信以為真，到銀行領了439萬前往銀樓購黃金，恰巧當天銀樓金條存量不夠，她交付439萬完成交易並約定兩天後再來拿金條，隔天她覺得事有蹊蹺，向屏東縣刑警大隊報案，誘出2名車手逮獲依詐欺等罪嫌送辦，而該名女子不僅沒有受騙，反而因金價上漲，2天就賺進20萬。

▲買黃金監管帳戶。（圖／記者陳崑福翻攝）

據悉，這名女子1月6日買進金條，但回家就感到奇怪「怎麼會有買金條監督呢？」隔天前往刑警大報案，驚覺遇到詐騙，隨後會同警方到銀樓拿金條，當天金條已漲到459萬元，賺了20萬元；警方會同她拿著銀樓業者提供金條，在詐團約定交黃金地點埋伏，一舉逮獲黃姓車手及其監督者兩人，帶回偵辦後送辦。

據悉，這名女子目前仍持有該筆金條，目前黃金價格還有機會上漲，預計她賺得更多，算是遇到詐騙反而賺錢的罕見案例。

屏東縣政府警察局為強化打擊詐騙犯罪、防範搶奪及竊盜案件發生，於2月12日農曆春節前夕邀集轄內金融機構、銀樓等業者，召開防詐、防搶、防竊座談會，透過面對面交流，深化跨域合作機制，誓讓詐騙沒有生存空間，攜手築起更綿密的治安防護網。會中警方將該案例分享，立刻成為話題。

警方也統計去(114)年屏東縣內有79家金融機構成功攔阻344件詐騙案件，阻詐金額達新臺幣2億1,049萬餘元，警察局長甘炎民特別在座談會議中表揚阻詐金額前5高的金融機構及1家銀樓業者，也公佈攔阻較落後的單位，期透過公開表揚攔阻成功及公布失敗單位與原因相互激勵的方式，鼓勵全體業者發揮阻詐的力量，全力為守護民眾財產安全把關。

座談會中除推廣「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」外，同時宣導警方推動的「無聲報案-科技掃碼報案一指通」機制，只要發現可疑提領或面交車手，都可以用手機掃描警方設置的QR Code，就會立刻產生報案簡訊，藉由簡化報案流程，達到快速通報、警力即時到位查捕的運作模式，讓詐騙車手無所遁形車手，只要經報案成功查獲詐騙車手，就可以獲得1萬元的檢舉獎金，如果提供詐騙情資順利偵破詐騙集團案件，最高還可以拿到1000萬元的獎金。