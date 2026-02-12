　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假檢警誆要監管黃金帳戶！她提現買金條...一原因反而賺進20萬

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名女子接到假檢警電話，指她涉及詐欺罪必須監管帳戶，要她將戶頭內現金領出來購買黃金後進行監管，她信以為真，到銀行領了439萬前往銀樓購黃金，恰巧當天銀樓金條存量不夠，她交付439萬完成交易並約定兩天後再來拿金條，隔天她覺得事有蹊蹺，向屏東縣刑警大隊報案，誘出2名車手逮獲依詐欺等罪嫌送辦，而該名女子不僅沒有受騙，反而因金價上漲，2天就賺進20萬。

▲買黃金監管帳戶。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲買黃金監管帳戶。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲買黃金監管帳戶。（圖／記者陳崑福翻攝）

據悉，這名女子1月6日買進金條，但回家就感到奇怪「怎麼會有買金條監督呢？」隔天前往刑警大報案，驚覺遇到詐騙，隨後會同警方到銀樓拿金條，當天金條已漲到459萬元，賺了20萬元；警方會同她拿著銀樓業者提供金條，在詐團約定交黃金地點埋伏，一舉逮獲黃姓車手及其監督者兩人，帶回偵辦後送辦。

據悉，這名女子目前仍持有該筆金條，目前黃金價格還有機會上漲，預計她賺得更多，算是遇到詐騙反而賺錢的罕見案例。

屏東縣政府警察局為強化打擊詐騙犯罪、防範搶奪及竊盜案件發生，於2月12日農曆春節前夕邀集轄內金融機構、銀樓等業者，召開防詐、防搶、防竊座談會，透過面對面交流，深化跨域合作機制，誓讓詐騙沒有生存空間，攜手築起更綿密的治安防護網。會中警方將該案例分享，立刻成為話題。

警方也統計去(114)年屏東縣內有79家金融機構成功攔阻344件詐騙案件，阻詐金額達新臺幣2億1,049萬餘元，警察局長甘炎民特別在座談會議中表揚阻詐金額前5高的金融機構及1家銀樓業者，也公佈攔阻較落後的單位，期透過公開表揚攔阻成功及公布失敗單位與原因相互激勵的方式，鼓勵全體業者發揮阻詐的力量，全力為守護民眾財產安全把關。

座談會中除推廣「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」外，同時宣導警方推動的「無聲報案-科技掃碼報案一指通」機制，只要發現可疑提領或面交車手，都可以用手機掃描警方設置的QR Code，就會立刻產生報案簡訊，藉由簡化報案流程，達到快速通報、警力即時到位查捕的運作模式，讓詐騙車手無所遁形車手，只要經報案成功查獲詐騙車手，就可以獲得1萬元的檢舉獎金，如果提供詐騙情資順利偵破詐騙集團案件，最高還可以拿到1000萬元的獎金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
OpenClaw爆紅！開發者鬆口OpenAI、Meta都有意
《被出賣的台灣》男星大腸癌逝　享年48歲
快訊／國道3大車連環撞！　駕駛困變形車體身亡
閔熙珍贏了！　HYBE須賠5.5億
快訊／女教練現身！爆成吉思汗主管集體性霸凌
威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看
0050配息入帳！他領12.8萬笑「可以過好年了」一票跪
賈永婕訪義光教會！媒體人痛批「作秀」：踏在別人哀痛上洗流量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國10里港匝道「3大車連環撞」！　駕駛困變形車體身亡

桃園失聯移工駕贓車拒檢狂飆　逆向撞公車、機車釀3傷

快訊／台南工廠3樓空壓機房竄火舌！消防三梯次支援灌救

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中　駕駛恍神釀禍

假檢警誆要監管黃金帳戶！她提現買金條...一原因反而賺進20萬

快訊／越獄狂魔徐開喜又進去了　吸毒被通緝送台中勒戒所戒毒

花蓮知卡宣大道死亡車禍！汽機車擦撞女騎士頭部重創　送醫不治

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金　自備點鈔機

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

快訊／國10里港匝道「3大車連環撞」！　駕駛困變形車體身亡

桃園失聯移工駕贓車拒檢狂飆　逆向撞公車、機車釀3傷

快訊／台南工廠3樓空壓機房竄火舌！消防三梯次支援灌救

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中　駕駛恍神釀禍

假檢警誆要監管黃金帳戶！她提現買金條...一原因反而賺進20萬

快訊／越獄狂魔徐開喜又進去了　吸毒被通緝送台中勒戒所戒毒

花蓮知卡宣大道死亡車禍！汽機車擦撞女騎士頭部重創　送醫不治

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金　自備點鈔機

快訊／2000萬刮刮樂得主+1　獎落新竹縣

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

《豆腐媽媽》墜樓替身出院整天昏睡！　悲問未婚妻：是不是不要醒來

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

大Q秉洛翻唱中島美嘉神曲！　錄音遇愛犬離世：憋哭到虛脫

蘇智傑傷後放慢腳步調整　髙塩將樹嚐花蓮美食不忘防蚊

「福特Kuga停產前」的戰力更新！升級解放雙手輔助駕駛更聰明

曾莞婷帶家人遊歐「手機訊號全斷」　一抬頭慘事發生…當場崩潰！

知名石頭火鍋舊址復活！　租金退回10年前「鍋物新品牌」進駐

【歐告命懸一線】誤食毒餌倒地狂吐　疑鄰居多次下手！

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

遭預拌車輾1死1傷　雙胞胎弟搶救中

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

三重深夜嚴重車禍1死2傷　28歲女騎士衝撞身亡

妹子剛到銀行任職遭主管性侵！搭便車落狼爪

正妹半裸做SPA遮簾被掀2次男按摩師闖入

更多熱門

相關新聞

即／國10里港匝道「3大車連環撞」！　1男身亡

即／國10里港匝道「3大車連環撞」！　1男身亡

國10東向25公里處里港路段出口匝道今(12日)上午發生死亡車禍！黃姓男子(39歲)駕駛砂石車行經該處時，疑似未注意車前狀況，追撞前方的砂石車，砂石車再追撞大貨車，造成連環衝撞，其中黃男因衝擊力道之大，車頭嚴重爛毀受困，警消獲報到場將人救出送醫搶救，仍不幸宣告不治，至於詳細肇事原因還有待釐清。

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中

北市休旅車撞變電箱柱！後輪彈起打橫路中

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金

輪胎噴滾2公里真相曝　竟是雙B競飆

輪胎噴滾2公里真相曝　竟是雙B競飆

屏東市公園象棋聚賭　莊家、賭客7人被逮

屏東市公園象棋聚賭　莊家、賭客7人被逮

關鍵字：

屏東詐騙假金條防詐騙警方影音

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面