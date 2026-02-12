　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

115年底廚餘養豬落日不得再用　農業部持續輔導廚餘養豬轉型

▲查獲廚餘養豬。（圖／屏東縣政府提供）

▲為避免再有非洲豬瘟疫情發生，農業部律定今年12月31日為全國廚餘養豬轉型最後期限。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳家祥／台北報導

農業部今（12日）於行政院院會報告「廚餘養豬轉型進度」。農業部表示，政府已明確律定今（115）年12月31日為全國廚餘養豬轉型最後期限；截至1月底，已有243場養豬場完成建置溫度監控設備，另有157場已申請轉型飼料補助。農業部強調，會透過分階段管理與配套輔導措施，協助業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低非洲豬瘟疫病風險，確保我國養豬產業永續發展。

行政院長卓榮泰說，去年10月21日台中驗出首例非洲豬瘟案例、到11月6日清零解封，期間面臨了非洲豬瘟的嚴峻挑戰，感謝中央、地方防疫人員的投入，以及養豬農友、農民團體及全國國人的合作，將損害控制在最小的範圍，共同守護產值達2000億的養豬產業。

卓榮泰表示，在去年確定養豬產業轉型的方向，農業部、環境部在今年1啟動廚餘養豬轉型計劃，原有435場的廚餘養豬場，已經有192場表達不再使用廚餘養豬，佔48%的豬隻頭數，短期內已經初步顯現績效，後續請相關部會、地方政府持續以最高標準落實非洲豬瘟防疫工作。

另外，卓榮泰也感謝地方政府協同中央推動廚餘蒸煮設備即時監控系統，以及清運載具的即時追蹤系統，並結合中央執行聯合稽查，共同落實廚餘養豬場蒸煮廚餘流向的查核。

農業部說明，在中央與地方相關環保及農業主管機關協力推動下，截至115年1月31日止，已有243場養豬場完成AIOT溫度監控設備建置，並經納管得使用廚餘養豬最晚至115年12月31日止；另有157場已申請轉型飼料補助，由政府協助轉用飼料養豬。

農業部指出，除輔導養豬場轉型外，政府針對禁運禁宰期間受影響之承銷人、肉品市場、屠宰場、活豬運輸車駕駛及傳統肉攤等業者，所提出的一級生產鏈產業補助支持方案，已陸續完成補助審核與撥付作業，多數項目撥款進度已達九成以上。

農業部說，在解禁後啟動毛豬產銷調節方案，目前滯留豬隻去化進度達68%，情形良好，肉品市場交易秩序及價格維持穩定，國產豬肉之民生供應無虞。後續政府將持續加強稽查，防杜非法使用廚餘，確保養豬產業平順轉型。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口：你媽才拖垮籃球、爛貨
越獄10次成功8次！　台灣「越獄狂魔」當庭被逮畫面曝光
日圓飆4個月新高！　10萬台幣少換逾2.2萬日圓
臭到崩潰！中山區臭豆腐名店遭重罰58.5萬元
300萬用戶！　熱門App爆16項不合格
麻吉大哥存1億玩幣「幾乎虧光」　帳戶剩288萬
《太陽的新娘》男星生前痛訴「遭背叛4次」　摯友自責沒接到電話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台美關稅協定預計明簽署　卓榮泰籲減少不必要揣測：政府已做好準備

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

115年底廚餘養豬落日不得再用　農業部持續輔導廚餘養豬轉型

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

居民被臭豆腐臭到「拔頭髮」　環保局重罰58.5萬元：定期稽查

傅崐萁嗆封殺院版軍購　吳思瑤嘆立法傲慢：不放棄努力盼綠藍白合作

笑曝過年練歌單！被問第三副市長人選　蔣萬安：人力銀行放年假

藍將自提軍購特別條例　陳清龍：民眾黨團版本是最好的

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

台美關稅協定預計明簽署　卓榮泰籲減少不必要揣測：政府已做好準備

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

115年底廚餘養豬落日不得再用　農業部持續輔導廚餘養豬轉型

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

居民被臭豆腐臭到「拔頭髮」　環保局重罰58.5萬元：定期稽查

傅崐萁嗆封殺院版軍購　吳思瑤嘆立法傲慢：不放棄努力盼綠藍白合作

笑曝過年練歌單！被問第三副市長人選　蔣萬安：人力銀行放年假

藍將自提軍購特別條例　陳清龍：民眾黨團版本是最好的

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

台美關稅協定預計明簽署　卓榮泰籲減少不必要揣測：政府已做好準備

賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣市　中古屋均價每坪36萬元

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

宋芸樺輸了！林柏宏認愛李李仁「CP感炸裂」　柯煒林喊話：想回台灣拍戲

藍蟹發文關注台灣之光王建民、林家正　昔日「藍蟹人」出征WBC

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！醫怒：到底要講幾次

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

政治熱門新聞

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

柯文哲尾牙唱歌落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

林宅血案改編惹議　蕭美琴吐心聲

高嘉瑜遭詐團盜照　網笑：音準非本人

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸

「紀政姪子」民進黨25年黨員宣布退黨參選　嘆：沒派系就沒認同

賀年還是起手式？　吳容輝賀卡引爆話題

傅崐萁嗆絕不通過院版軍購　綠委轟：極端邪惡！

快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選三蘆議員

更多熱門

相關新聞

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

台灣蓮霧脆甜多汁超可口，但民眾常聽的是「黑珍珠」。農業部指出，台灣最常見蓮霧有6種，栽培面積最廣的是黑珍珠，「黑金剛」則是果肉結實細緻，「春之桃」果型最大，夏天為粉色至桃紅色，像水蜜桃一樣漂亮。農業部也教大家挑選要注意4個重點，蒂頭、果臍都是關鍵。

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

連鎖餐飲7月起「限用洗選蛋」恐漲價　農業部：影響有限

連鎖餐飲7月起「限用洗選蛋」恐漲價　農業部：影響有限

「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

關鍵字：

廚餘養豬農業部

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／6縣市低溫特報！跌破10度

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面