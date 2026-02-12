115年底廚餘養豬落日不得再用　農業部持續輔導廚餘養豬轉型

▲為避免再有非洲豬瘟疫情發生，農業部律定今年12月31日為全國廚餘養豬轉型最後期限。（圖／屏東縣政府提供）



記者陳家祥／台北報導

農業部今（12日）於行政院院會報告「廚餘養豬轉型進度」。農業部表示，政府已明確律定今（115）年12月31日為全國廚餘養豬轉型最後期限；截至1月底，已有243場養豬場完成建置溫度監控設備，另有157場已申請轉型飼料補助。農業部強調，會透過分階段管理與配套輔導措施，協助業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低非洲豬瘟疫病風險，確保我國養豬產業永續發展。

行政院長卓榮泰說，去年10月21日台中驗出首例非洲豬瘟案例、到11月6日清零解封，期間面臨了非洲豬瘟的嚴峻挑戰，感謝中央、地方防疫人員的投入，以及養豬農友、農民團體及全國國人的合作，將損害控制在最小的範圍，共同守護產值達2000億的養豬產業。

卓榮泰表示，在去年確定養豬產業轉型的方向，農業部、環境部在今年1啟動廚餘養豬轉型計劃，原有435場的廚餘養豬場，已經有192場表達不再使用廚餘養豬，佔48%的豬隻頭數，短期內已經初步顯現績效，後續請相關部會、地方政府持續以最高標準落實非洲豬瘟防疫工作。

另外，卓榮泰也感謝地方政府協同中央推動廚餘蒸煮設備即時監控系統，以及清運載具的即時追蹤系統，並結合中央執行聯合稽查，共同落實廚餘養豬場蒸煮廚餘流向的查核。

農業部說明，在中央與地方相關環保及農業主管機關協力推動下，截至115年1月31日止，已有243場養豬場完成AIOT溫度監控設備建置，並經納管得使用廚餘養豬最晚至115年12月31日止；另有157場已申請轉型飼料補助，由政府協助轉用飼料養豬。

農業部指出，除輔導養豬場轉型外，政府針對禁運禁宰期間受影響之承銷人、肉品市場、屠宰場、活豬運輸車駕駛及傳統肉攤等業者，所提出的一級生產鏈產業補助支持方案，已陸續完成補助審核與撥付作業，多數項目撥款進度已達九成以上。

農業部說，在解禁後啟動毛豬產銷調節方案，目前滯留豬隻去化進度達68%，情形良好，肉品市場交易秩序及價格維持穩定，國產豬肉之民生供應無虞。後續政府將持續加強稽查，防杜非法使用廚餘，確保養豬產業平順轉型。