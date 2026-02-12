英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

▲外交部。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對有國人的英國籍家屬因持有「British subject」（英籍人士）護照而被拒入境我國。外交部今（12日）表示，外交部已請相關駐外館處就該案提供最迅速協助，設法於今日內取得簽證，並積極協調相關單位，協助當事人儘速完成必要程序，以便順利入境。

針對民眾於社群發文表示，其英國籍家屬因持有「British subject」（英籍人士）護照而被拒入境我國。外交部今（12日）向《ETtoday新聞雲》表示，依據《1981年英國國籍法》，英國國籍可分為6種，「British Citizen」（英國公民）、「British Overseas Territories Citizen 」（英國海外領土公民）、「British Overseas Citizen」（英國海外公民）、「British Subject」（英籍人士）、「British National（Overseas）」（英國國民（海外））及「British Protected Person」（受保護英國人士）。不同類別之權利義務各有差異。

關於「British subject」（英籍人士）身分性質，外交部說明，持此類護照者得以持有英國護照，並可向英國駐外館處請求領事協助與保護；惟此類人士通常仍受英國移民管制，並不自動享有在英國居留或工作之權利；此外，亦不被歐盟視為英國國民。上述內容為英國政府（www.gov.uk）一般性說明，個案實際適用仍以英國主管法規與相關文件為準。

就本案實務處置，外交部表示，本案當事人因簽證問題未能入境，外交部已請相關駐外館處就該案提供最迅速之協助，設法於今日內取得簽證，並積極協調相關單位，協助當事人儘速完成必要程序，以便順利入境。

外交部強調，為避免類似資訊誤傳或民眾疑慮，外交部將持續盤點並檢視相關網站內容，並會同相關機關適時將參考資訊揭露於官方網站，供民眾查詢參考。