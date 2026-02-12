　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對有國人的英國籍家屬因持有「British subject」（英籍人士）護照而被拒入境我國。外交部今（12日）表示，外交部已請相關駐外館處就該案提供最迅速協助，設法於今日內取得簽證，並積極協調相關單位，協助當事人儘速完成必要程序，以便順利入境。

針對民眾於社群發文表示，其英國籍家屬因持有「British subject」（英籍人士）護照而被拒入境我國。外交部今（12日）向《ETtoday新聞雲》表示，依據《1981年英國國籍法》，英國國籍可分為6種，「British Citizen」（英國公民）、「British Overseas Territories Citizen 」（英國海外領土公民）、「British Overseas Citizen」（英國海外公民）、「British Subject」（英籍人士）、「British National（Overseas）」（英國國民（海外））及「British Protected Person」（受保護英國人士）。不同類別之權利義務各有差異。

關於「British subject」（英籍人士）身分性質，外交部說明，持此類護照者得以持有英國護照，並可向英國駐外館處請求領事協助與保護；惟此類人士通常仍受英國移民管制，並不自動享有在英國居留或工作之權利；此外，亦不被歐盟視為英國國民。上述內容為英國政府（www.gov.uk）一般性說明，個案實際適用仍以英國主管法規與相關文件為準。

就本案實務處置，外交部表示，本案當事人因簽證問題未能入境，外交部已請相關駐外館處就該案提供最迅速之協助，設法於今日內取得簽證，並積極協調相關單位，協助當事人儘速完成必要程序，以便順利入境。

外交部強調，為避免類似資訊誤傳或民眾疑慮，外交部將持續盤點並檢視相關網站內容，並會同相關機關適時將參考資訊揭露於官方網站，供民眾查詢參考。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口：你媽才拖垮籃球、爛貨
越獄10次成功8次！　台灣「越獄狂魔」當庭被逮畫面曝光
日圓飆4個月新高！　10萬台幣少換逾2.2萬日圓
臭到崩潰！中山區臭豆腐名店遭重罰58.5萬元
300萬用戶！　熱門App爆16項不合格
麻吉大哥存1億玩幣「幾乎虧光」　帳戶剩288萬
《太陽的新娘》男星生前痛訴「遭背叛4次」　摯友自責沒接到電話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

115年底廚餘養豬落日不得再用　農業部持續輔導廚餘養豬轉型

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

居民被臭豆腐臭到「拔頭髮」　環保局重罰58.5萬元：定期稽查

傅崐萁嗆封殺院版軍購　吳思瑤嘆立法傲慢：不放棄努力盼綠藍白合作

笑曝過年練歌單！被問第三副市長人選　蔣萬安：人力銀行放年假

藍將自提軍購特別條例　陳清龍：民眾黨團版本是最好的

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

賴清德指本屆立委從議會來層次不同　黃國昌：這是總統的高度？

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

115年底廚餘養豬落日不得再用　農業部持續輔導廚餘養豬轉型

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

居民被臭豆腐臭到「拔頭髮」　環保局重罰58.5萬元：定期稽查

傅崐萁嗆封殺院版軍購　吳思瑤嘆立法傲慢：不放棄努力盼綠藍白合作

笑曝過年練歌單！被問第三副市長人選　蔣萬安：人力銀行放年假

藍將自提軍購特別條例　陳清龍：民眾黨團版本是最好的

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

賴清德指本屆立委從議會來層次不同　黃國昌：這是總統的高度？

賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣市　中古屋均價每坪36萬元

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

宋芸樺輸了！林柏宏認愛李李仁「CP感炸裂」　柯煒林喊話：想回台灣拍戲

藍蟹發文關注台灣之光王建民、林家正　昔日「藍蟹人」出征WBC

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！醫怒：到底要講幾次

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

女網紅遊泰遭猴群包圍　「可愛猴突變臉狠咬」傷口變色急送醫

【迷你大力士】小小孩抓吊環秀超強肌力！居然整個人直接倒吊

政治熱門新聞

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

柯文哲尾牙唱歌落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

林宅血案改編惹議　蕭美琴吐心聲

高嘉瑜遭詐團盜照　網笑：音準非本人

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸

「紀政姪子」民進黨25年黨員宣布退黨參選　嘆：沒派系就沒認同

賀年還是起手式？　吳容輝賀卡引爆話題

傅崐萁嗆絕不通過院版軍購　綠委轟：極端邪惡！

快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選三蘆議員

更多熱門

相關新聞

日外相指台灣是極重要夥伴　外交部：盼將台日關係升級為全面夥伴關係

日外相指台灣是極重要夥伴　外交部：盼將台日關係升級為全面夥伴關係

日本外相茂木敏充10日表示，台灣與日本共享基本價值，是日本極重要夥伴與珍貴友人，今後日本政府將秉持既有立場與台灣進一步深化交流及合作。對此，外交部長林佳龍表達肯定與歡迎，未來台灣也將在台日關係既有良好基礎上，將台日關係提升為互利互惠的全面性夥伴關係。

林佳龍：感謝美眾院通過台灣保護法案　近日將簽台美貿易協定

林佳龍：感謝美眾院通過台灣保護法案　近日將簽台美貿易協定

宏都拉斯副總統表態逐步與台復交　外交部：不預設前提

宏都拉斯副總統表態逐步與台復交　外交部：不預設前提

瞞男友出國！護照被她塗黑　下場慘了

瞞男友出國！護照被她塗黑　下場慘了

一曲〈朋友〉唱出情誼　林佳龍頒贈「外交之友貢獻獎」感謝鳥取縣知事

一曲〈朋友〉唱出情誼　林佳龍頒贈「外交之友貢獻獎」感謝鳥取縣知事

關鍵字：

外交部護照英國

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／6縣市低溫特報！跌破10度

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面