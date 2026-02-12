球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

▲彰化縣議長謝典霖表態不選縣長。（圖／記者唐詠絮翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

彰化縣議長謝典霖身兼籃球協會理事長，卻被爆出長期神隱，讓籃協去年三度流會，一整年都無法召開會員代表大會，甚至曾因喝醉酒不去開會，引起球迷不滿。而謝典霖昨（12日）在社群平台分享兒子打籃球的照片，有網友留言批評，「爸爸拖垮籃球」，對此，謝典霖則爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球咧」、「爛貨」。也有國民黨支持者留言希望謝典霖在彰化縣長選戰支持副縣長洪榮章，謝也酸，必須要支持，「應該可以從第四名爬到第三名，因為我不選了」。

謝典霖日前找網紅開箱溪州鄉700坪豪宅，輕描淡寫說是「一般台北家庭」，掀起網路討論。而謝典霖就任籃協理事長同樣爭議不斷，坐擁多位人頭會員、任內爆發史上最大假球案、球員保險顧不好、去年一整年三次會議都未出席，甚至籃協為了謝典霖改到彰化開會員大會，謝都可以因前一晚喝醉酒，缺席會議，但啦啦隊相關活動，謝卻是無役不與。

謝典霖也常在社群平台發文講健身等等，幾乎每篇文都湧入球迷批評不去開會、尸位素餐，但謝典霖都不為所動，只與啦啦隊女孩留言互動。而謝昨分享兒子打籃球的照片，又有網友留言批評，「爸爸拖垮籃球」，對此，謝典霖則爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球咧」、「爛貨」。

謝典霖昨日在社群平台Threads上分享，兒子在高中籃球甲級聯賽（HBL）打球的照片，並發長文表示相當感動，但球迷並不領情，有網友批評「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」，謝典霖反嗆「你媽才拖垮籃球咧」；還有網友開嗆「你是爛到極致的籃協理事長」，謝典霖也回嗆「你是爛到極致的平民老百姓」。

網友批評，「趕快把你籃協理事長的位子讓出來，不要再殘害別人家孩子的夢想了」，謝典霖似乎樂此不疲，持續對網友開嗆，「你媽也希望你可以閉嘴啊，你媽有閉嘴嗎？」、「你是什麼懶Ｘ毛？純測試，不要不爽」、「你全家更爛」等言論。

也有網友禮貌回應，指籃協需要為運動員投入更多資源和制度革新，並列舉多項必要措施，希望謝典霖能更積極，謝僅回應，「海水退了就知誰沒穿褲子」。

也有網友留言表示：「身為支持台籃20幾年球迷，看到您對自己小孩的文章：覺得很讚，看到您對網友的留言......也難怪職業球員不希望自己小孩走上這條路，各種黑暗啊」。謝典霖則回，網友的留言是小編回的，「你以為我那麼閒喔」，更稱「小編會罵人還要開除，難道要請你喔，爛貨」。

過去也傳出謝典霖要參選彰化縣長、和姊姊謝衣鳳競爭，後來謝典霖宣布不選了、朝爭取議長方向前進，但因縣長、議長若同一家，會引起藍營地方不滿，傳出彰化謝家有意勸退姊姊謝衣鳯。網友常在謝典霖社群平台留言問選戰問題，也有國民黨支持者留言希望支持副縣長洪榮章參選彰化縣長，謝典霖回應酸，必須要支持，「應該可以從第四名爬到第三名，因為我不選了」。