錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光　命理師：一定要拜

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲二月初二是土地公誕辰，許多人都會到中和烘爐地求財。（圖／記者許靖騏攝）

網搜小組／劉維榛報導

今年超級補財大吉日，錯過就要等明年了！命理專家王老師指出，農曆年後有三大補財日必拜，分別是3月3日元宵節、3月5日春季天赦日，以及3月20日土地公頭牙，他強調這三天是補財庫黃金時機，只要把握招財、化煞、補庫流程，有機會讓2026年財運一路旺到年底。

元宵＋天赦日＋頭牙　財運三連發

命理師王老師在IG中表示，農曆年後有「開運最強三部曲」，第一天是3月3日元宵節，正逢上元祈福與天官大帝生日，民間流傳「天官賜福」之說，這天被視為補年初運勢最關鍵的日子。如果想讓2026年財氣留得住、守得穩，元宵節一定要誠心參拜，為新的一年打好基礎。

第二天則是3月5日春季天赦日，巧遇二十四節氣的「驚蟄」。王老師指出，這天不只是赦罪消災的好時機，傳說驚蟄還能化煞、甚至「打小人」，特別適合祈求轉運與掃除阻礙。只要誠心參拜、請求赦免，象徵讓整年財路暢通、不再卡關。

第三天為3月20日（二月初二）土地公頭牙，又稱「龍抬頭」，被認為是求正財的最佳日子。無論是想拚業績、求升遷，還是盼生意興隆，這天都不能錯過。

最後，王老師也提醒，參拜時建議備妥疏文、香燭、供品與發財金，或參與正式補財庫法會，讓財運不只賺得到，也能守得住。

