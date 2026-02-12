她天天喝尿「拿尿抹全身」！　狂讚尿療法：皮膚回春、不長痘

▲露西嘗試尿療法多年，認為尿液可以淨化她的身體。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

澳洲昆士蘭一名44歲女子露西（Lucy Aura）每天飲用自己的尿液，還將剩餘尿液塗抹在頭髮和皮膚上，聲稱這種另類尿療法徹底改善了她原本斑駁、發炎、油膩且容易長痘的肌膚。這項駭人聽聞的養生法引發網友熱議，但醫學專家已明確警告，這種行為不僅毫無科學根據，還可能對健康造成嚴重危害。

根據《鏡報》報導，露西表示，她每天都會「循環使用」自己的尿液，做法是將新鮮尿液裝在杯子裡直接飲用。她解釋，「我會把喝不完的尿液收集在罐子裡，然後用這些『進化過的尿液』塗抹頭髮和皮膚，甚至用來刷牙、漱口。」更誇張的是，她還會將尿液滴入耳朵、鼻子、眼睛，甚至用於灌腸。當她感覺需要排毒時，就會整天飲用這些尿液，讓身體透過各種管道「淨化」。

育有2子的露西指出，她在2021年遇到2位「看起來美麗又健康的女性」後，首次接觸到尿療法。她坦言，「我感覺被召喚去嘗試這個方法。」自此之後便持續實踐至今。露西宣稱，尿療法重新調整了她的腸道功能，改變了她的飲食選擇，還能殺死寄生蟲。她強調，尿液中含有黑色素可以均勻膚色，肌酸能增強肌肉力量，還有幹細胞和荷爾蒙等成分，「重新攝取這些物質對身體非常有益」。

露西說，很多人不理解她的尿療法，但她並不在意。然而專家提醒，許多人誤以為尿液是無菌的，但事實上尿液在排出過程中會沾染細菌。尿液是含氮廢物、鹽分和礦物質的濃縮液體，重複攝取會迫使腎臟二次過濾相同廢物，可能導致腎臟過勞甚至受損。尿液中的高鈉含量會嚴重破壞人體電解質平衡，反而造成脫水。

更危險的是，尿液含有尿素和肌酸酐等廢物，若正在服用任何藥物，這些藥物代謝物也會存在於尿液中，等於讓自己重複服用已處理過的化學物質。此外，尿液可能帶有導致泌尿道感染或腸胃問題的病原體。將尿液塗抹在皮膚上，其中的氨和鹽分會刺激敏感肌膚，引發紅腫、搔癢，甚至類似尿布疹的「尿液性皮膚炎」。若皮膚有傷口、瘡疹或青春痘，尿液中的細菌還可能導致二次感染。