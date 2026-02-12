司法人員、原民特考刪除身高限制　今年起適用

　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

司法人員、原民特考刪除身高限制　今年起就適用

▲▼考試院空景、國家考場空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）

記者杜冠霖／台北報導

考試院院會今（12日）通過公務人員特種考試司法人員考試規則第7條附表三及公務人員特種考試原住民族考試規則第6條附表十修正草案，刪除三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科體格檢查身高規定，並自今年考試開始適用。

考試院說明，用人機關司法院及法務部審酌社會環境變遷，法警、矯正人員勤務日益複雜多元，經通盤檢視工作所需職能，衡酌身高非執行勤務關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足，爰建議刪除司法人員及原住民族特考相關類科之身高限制。

考試院指出，基於憲法保障人民應考試服公職權及平等權之意旨，考量身高並非執行職務之必要關鍵，繼警察、一般警察、海巡、移民及調查特考後，本次修正司法人員與原住民族特考2項考試規則，刪除監獄官、法警及監所管理員等3類科身高限制，以順應時代變遷及吸引優秀人才投身相關工作。

考試院補充，115年司法人員特考預訂於4月28日至5月7日受理報名，8月8日至10日舉行考試；原住民族特考預訂於5月26日至6月4日受理報名，9月5日至6日舉行考試，請有意報考者留意報名時程，踴躍報考。相關期程請至考選部全球資訊網/應考人專區/考試資訊/考試期日計畫表查詢。

相關新聞

考試院公布今年度警察特考日期　需用名額、考區曝光

考試院公布今年度警察特考日期　需用名額、考區曝光

考試院院會今（5）日通過，115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試，訂於今年6月13日（星期六）至6月14日（星期日）舉行，另於今年6月15日（星期一）舉行警察特考三等考試外事警察人員類別外語口試。

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

4項國考英檢種類放寬「納入培力測驗」　今年就上路

4項國考英檢種類放寬「納入培力測驗」　今年就上路

試院調高部分警察機關職務等階　刑事局新增「詐欺防制中心主任」

試院調高部分警察機關職務等階　刑事局新增「詐欺防制中心主任」

首屆「植物診療師」國考及格率55%　今年5/12起受理報名

首屆「植物診療師」國考及格率55%　今年5/12起受理報名

