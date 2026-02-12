司法人員、原民特考刪除身高限制　今年起適用

▲考試院。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

考試院院會今（12日）通過公務人員特種考試司法人員考試規則第7條附表三及公務人員特種考試原住民族考試規則第6條附表十修正草案，刪除三等考試監獄官類科、四等考試法警、監所管理員類科體格檢查身高規定，並自今年考試開始適用。

考試院說明，用人機關司法院及法務部審酌社會環境變遷，法警、矯正人員勤務日益複雜多元，經通盤檢視工作所需職能，衡酌身高非執行勤務關鍵因素，相關工作職能需求尚可透過其他方式強化補足，爰建議刪除司法人員及原住民族特考相關類科之身高限制。

考試院指出，基於憲法保障人民應考試服公職權及平等權之意旨，考量身高並非執行職務之必要關鍵，繼警察、一般警察、海巡、移民及調查特考後，本次修正司法人員與原住民族特考2項考試規則，刪除監獄官、法警及監所管理員等3類科身高限制，以順應時代變遷及吸引優秀人才投身相關工作。

考試院補充，115年司法人員特考預訂於4月28日至5月7日受理報名，8月8日至10日舉行考試；原住民族特考預訂於5月26日至6月4日受理報名，9月5日至6日舉行考試，請有意報考者留意報名時程，踴躍報考。相關期程請至考選部全球資訊網/應考人專區/考試資訊/考試期日計畫表查詢。