派出所成避風港！視障男深夜求助　士林警守護到天亮才放心

▲北市1名視障民眾向派出所求助，士林警展現為民服務精神 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局文林派出所警員胡嘉華日前凌晨2時巡邏時，遇視障男子到派出所求助，稱迷失方向無法返家且身無分文、飢渴難耐。胡員先引導其休息並提供溫熱飲水與食物充飢，並自掏腰包給予100元應急。天亮後，警員陳易萱、薛宇媜、呂柏霖接力護送男子至公車站，確認其順利搭車返家。

當時派出所外夜色深沉，該名男子手持導盲杖、神情徬徨，原來他因迷失方向深夜受困於士林街頭，不僅身無分文，也因飢渴難耐而感到無助，只能前往派出所求援。胡嘉華見狀後立刻上前關懷，先引導男子坐下休息，並遞上溫熱飲用水及食物，讓他得以稍作充飢，情緒也逐漸平穩下來。

▲胡嘉華、陳易萱 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方進一步了解後得知，男子因身上沒有現金無法搭車返家，胡員二話不說，自掏腰包拿出新台幣100元交給男子，並輕聲安撫對方：「這錢您留著應急，今晚先在這裡安心休息。」這個舉動也讓原本焦慮的男子感受到溫暖與安全感。

而這場守護並未隨著深夜勤務結束而停止。天亮後，接續擔服日間巡邏勤務的警員陳易萱、薛宇媜及呂柏霖得知情況後，主動接力協助，三人細心攙扶男子手臂，引導他步行至附近公車站，充當他的眼睛，一步一步陪同前往。

▼薛宇媜、呂柏霖 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

直到確認男子順利搭上前往文山區住處的公車後，員警仍不忘交代司機多加照顧，確保男子能安全返家，才放心揮手道別。

士林分局呼籲，民眾如遇突發狀況或需要協助時，可隨時就近向警察機關求助；另也提醒家中有視障或行動不便親友者，應多留意其行程與安全，必要時可善用社會資源或警方協助，共同守護市民安全。