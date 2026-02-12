傅崐萁嗆封殺院版軍購　吳思瑤嘆立法傲慢：不放棄努力盼綠藍白合作

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨團昨表態，民眾黨自提軍購條例已付委，開議就可以審查，但也同意政院版可以付委。不過，國民黨團總召傅崐萁卻嗆，政院版有無付委已根本無關痛癢，「最後立法院通過的，不會是行政院版本」。對此，民進黨立委吳思瑤今（12日）表示，尊重國民黨提出自家版本，但不要未審先判。傅崐萁的說法某種程度呈現國民黨的立法傲慢，也讓大家再次看到，傅崐萁路線恐怕就是阻礙台灣安全前進的路線。不過，執政黨不放棄任何的努力，綠藍白都要合作。

總統賴清德近日接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪時表示，如果台灣被中國併吞，中國的擴張野心不會止於此，下一個受到威脅的國家將是日本、菲律賓及印太區域其他國家，甚至最終會波及美洲與歐洲。

民進黨立委吳思瑤今（12日）受訪指出，執政團隊每一天都在努力，為了軍購條例、軍購預算能夠順利付委審查，不只不停歇地與社會對話溝通，也不停歇地爭取國會支持，更是不停歇地向國際社會傳達台灣執政團隊的立場，盼讓全民都企盼的軍購，能夠穩健順利地在立法院的議程往前推。該專訪已於今日露出，賴清德清楚地再次向國際社會傳達明確訊息，「台灣基於防衛自身的安全，自己的國家自己守護」。

吳思瑤表示，政府負責任地提出8年期1.25兆軍事投資，包括對美軍購、國防自主，這些都是民進黨執政下的台灣中華民國，非常明確的國防戰略，要讓全世界都知道，台灣對於自己的安全防衛，有強大的意志，也有充分的準備，這也是全民的共識。

吳思瑤坦言，因為我們擔憂，國際社會如果被藍白主導的立院，一再地阻撓軍購條例的審查，國際社會也許會錯誤理解，台灣民意或國會不支持軍購，是不是代表台灣在軍購上會受挫？所以我們需要更強而有力的向國際社會來傳達，執政黨的立場以及全體民意的共識。

「中國的野心絕不只於併吞台灣，後續影響印太地區國家的和平安全，危及日本、危及菲律賓，這都是現在進行式」，吳思瑤強調，世界各國都在強化軍事投資、調整國防戰略，包括日韓每年軍事投資高達1.4兆新台幣，而台灣的軍購預算是8年1.25兆。

吳思瑤認為，兩相比較，世界各國都在拓展軍備、強化軍事投資、防範中國侵略野心，台灣身為第一島鏈第一線，絕對不能掉以輕心，不能夠持續被國會來卡關、杯葛、干擾。

而針對國民黨團總召傅崐萁昨表態，絕對不會通過政院版，吳思瑤表示，新的一年國會釋出一個好消息、一個壞消息。好消息是民眾黨團同意讓政院版軍購條例併案審查，這是好的開始，也是綠白合作的開始，但軍購要通過，「不會只有綠白合作就能夠來順利進行，我們需要綠藍白一起合作」。

「國民黨提出自家版本，我們尊重」，吳思瑤說，但昨天另一個壞消息就是傅崐萁撂狠話說，最終通過的絕對不會是政院版，「傅崐萁總召恐怕又再一次重蹈覆轍了」，立院不要不議而決、不要未審先判，切莫封殺丟包政院版，每個版本都要平起平坐，有平等被審視討論的權利，「每一個版本的軍購條例，良窳好壞，我們都讓社會一起來監督，大家就來直球對決」。

吳思瑤認為，傅崐萁的說法某種程度呈現國民黨的立法傲慢、國民黨團的國會傲慢，政院版絕對是各版本中，最專業、最嚴謹、最符合台灣所需的各項條件、最俱足的最佳版本。感謝民眾黨替推進軍購條例帶來一劑強心針；但傅崐萁的喊話，某種程度也讓大家再次看到，傅崐萁路線恐怕就是阻礙台灣安全前進的路線。