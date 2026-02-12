北韓接班人出爐！南韓國情院研判：金主愛已進入「內定階段」

▲金主愛近年經常陪伴父親金正恩出席公開活動。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國家情報院今（12）日向國會證實，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的女兒金主愛已進入內定為「接班人」的階段。分析認為，金主愛近年不僅多次陪同父親出席軍事與政治活動，甚至去年9月也跟隨父親出訪中國，今年元旦更首度與父母前往錦繡山太陽宮向金日成、金正日參謁獻花，顯示其地位逐步升高。

根據南韓《韓聯社》、《News1》，金主愛近年存在感持續提升，不僅出席建軍節活動，更與父親金正恩、母親李雪主一同前往金日成、金正日所長眠的錦繡山太陽宮參謁獻花，甚至針對部分政策提出意見。

國會情報委員會國民力量籍幹事李成權指出，國家情報院（國情院）判斷這些跡象顯示，金主愛已進入內定為接班人的階段。因此，南韓國情院計畫在朝鮮勞動黨第九次代表大會以及相關活動中，密切觀察金主愛的參與程度、禮儀序列、象徵用語及官方稱呼使用情況。

▲2026年1月1日，金主愛首度陪同金正恩、李雪主參謁錦繡山太陽宮。（圖／達志影像）

分析指出，金主愛出席建軍節的軍事活動，並前往錦繡山太陽宮參謁，不僅有助於強化其在北韓內的存在感，更凸顯其身為「白頭血統」的尊貴。

國會情報委員會共同民主黨籍幹事長朴善源補充，從去年底開始，金主愛在官方儀式中逐步被凸顯為「禮儀序列第二位」，並且積極參與現場事務，包括聆聽並解決問題、對政策執行提出建議，顯示她在實際管理及政治角色上的活躍程度。

國情報院報告特別感慨，相較於過去僅稱金主愛「接班人訓練中」，此次報告卻明確使用「接班人內定階段」表述，意味著金主愛已被正式納入平壤當局的接班規劃。李成權指出，國情院將透過持續觀察附帶活動與黨大會，進一步掌握金主愛的政治象徵角色與權力地位。