威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看

▲威力彩今晚上看13.5億元，各路彩迷摩拳擦掌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

威力彩內行買法來了！威力彩連槓30期後，今晚頭獎上看13.5億元。由於過去不少貳獎得主「沒包牌」痛失頭獎，所以兩大主流「包牌法」一直備受彩迷青睞。為此，《ETtoday新媒體》實際整理包牌攻略，優缺點、集資注意事項、開運偏方一次看。

威力彩內行包牌法

一、800元包牌法

彩券行最常提供、最多人買的「800元套餐」。方法是第一區選定6個號碼，再分別搭配第二區01至08號，產生一共8組來投注，換句話說，就是包下第二區。

第一個優點是「第二區必中」，可以避免第一區全中卻錯失頭獎的窘境，但前提是第一區必須中，所以比較適合對第一區有相當把握的玩家。

第二個優點是「母雞帶小雞」的加乘效應，如果其中一組真的中了頭獎，還能一次再抱走7個貳獎。

即便第一區只中5碼，也可穩拿1個參獎加上7個肆獎，以此向下類推，不僅讓獎金升級，也大幅提高回本率，除非第一區全槓龜，否則就算第一區只中1碼，也能保底拿回100元，感受上不至於「血本無歸」。

一般而言，單注下注中頭獎的機率約2208.5萬分之一；800元包牌法則提升8倍，中頭獎的機率約為276萬分之一。

▲威力彩兩大主流包牌法。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

二、5600元包牌法

有更高預算、最多人採取的合資組合，也就是彩券行所謂的「超級全餐」。方法是第一區多選1個號碼，共挑7碼（7連碰），再每組包下第二區，讓組合數大增，產生56組來投注，也增加中小獎機會。

儘管包牌不能保證中獎，但優點透過增加更多組合、涵蓋更多號碼，增加中頭獎機率。相較單注下注，5600元包牌法的中頭獎的機率約為39.4萬分之一。

▲威力彩包牌優缺點一次看。（AI協作圖／記者舒懷緯製作，經編輯審核）

集資保留4大證據 避免中頭獎被課贈與稅

國稅局提醒，簽注前，最好留存集資購買證明文件，若中獎後無法證明是集資，分給親友也得繳納20％的高額贈與稅。

所以集資當下，務必保留「出資者姓名」、「購買日期」、「購買地點」和「出資金額與付款證明」等4大證據。

最簡單的方法是當下立刻用手機拍照，並把照片傳到集資群組，最好清楚拍到彩券號碼、集資名單和金額，才能將照片和對話作為日後國稅局查核的依據。

▲集資記得留存證據，避開贈與稅。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

威力彩獎金如何分配

威力彩總獎金為當期全部的投注金額的55％，扣掉參獎至普獎等固定金額後，剩下的89％是「頭獎」、11％是貳獎。

頭獎保底2億元，如果一直無人中獎，就會累入下期頭獎。若是幸運中頭獎，將先課徵20％所得稅（不列入個人所得稅申報課稅），最後再課徵0.004%的印花稅，才是你實領的獎金。

中頭獎後該怎麼做

以未扣稅的中獎金額為準，若超過500萬元以上，為保障隱中獎人隱私，需先透過中國信託「高額兌獎專線」預約領取時間，再到「台彩VIP室」核對身分領錢。

高額兌獎專線為：0800-024-500，服務時間為周一至周五9:00~17:00。

中獎者必須攜帶中獎彩券正本、身分證、兌獎銀行帳戶等資料赴約。

▲獎金拿多少？怎麼領？看這裡。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

命理師王老師曝開運三招

第一招、用吉利的錢買彩券

例如發票中獎的小錢、尾牙中獎的紅包錢，這些都是好運的延伸，幫助你滾出大獎。

第二招、買彩券的路上捐錢

在出門買彩券的路上，經過超商，可以捐點零錢，這叫「先捨後得」。

第三招、找生肖好運貴人一起買

找你的生肖好運貴人，一個人氣場不夠，可以找朋友一起去買。

▲生肖貴人對照表。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲清水孟國際塔羅小孟老師分享強運生肖、星座。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

命理老師分享4生肖、4生肖偏財運強

►幸運生肖

Top 4：虎

Top 3：狗

Top 2：馬

Top 1：蛇

►好運星座

天蠍座、天秤座、水瓶座、雙子座

►幸運時辰

09：00-11：00

11：00-13：00

13：00-15：00

►財神方位

西方，建議可尋找住家或辦公室西方的投注站下注。

