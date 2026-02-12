　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看

▲▼威力彩7.7億大獎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲威力彩今晚上看13.5億元，各路彩迷摩拳擦掌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

威力彩內行買法來了！威力彩連槓30期後，今晚頭獎上看13.5億元。由於過去不少貳獎得主「沒包牌」痛失頭獎，所以兩大主流「包牌法」一直備受彩迷青睞。為此，《ETtoday新媒體》實際整理包牌攻略，優缺點、集資注意事項、開運偏方一次看。

威力彩內行包牌法

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、800元包牌法

彩券行最常提供、最多人買的「800元套餐」。方法是第一區選定6個號碼，再分別搭配第二區01至08號，產生一共8組來投注，換句話說，就是包下第二區。

第一個優點是「第二區必中」，可以避免第一區全中卻錯失頭獎的窘境，但前提是第一區必須中，所以比較適合對第一區有相當把握的玩家。

第二個優點是「母雞帶小雞」的加乘效應，如果其中一組真的中了頭獎，還能一次再抱走7個貳獎。

即便第一區只中5碼，也可穩拿1個參獎加上7個肆獎，以此向下類推，不僅讓獎金升級，也大幅提高回本率，除非第一區全槓龜，否則就算第一區只中1碼，也能保底拿回100元，感受上不至於「血本無歸」。

一般而言，單注下注中頭獎的機率約2208.5萬分之一；800元包牌法則提升8倍，中頭獎的機率約為276萬分之一。

▲▼威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、開運偏方一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲威力彩兩大主流包牌法。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

二、5600元包牌法

有更高預算、最多人採取的合資組合，也就是彩券行所謂的「超級全餐」。方法是第一區多選1個號碼，共挑7碼（7連碰），再每組包下第二區，讓組合數大增，產生56組來投注，也增加中小獎機會。

儘管包牌不能保證中獎，但優點透過增加更多組合、涵蓋更多號碼，增加中頭獎機率。相較單注下注，5600元包牌法的中頭獎的機率約為39.4萬分之一。

▲▼威力彩包牌攻略。（AI協作圖／記者舒懷緯製作，經編輯審核）

▲威力彩包牌優缺點一次看。（AI協作圖／記者舒懷緯製作，經編輯審核）

集資保留4大證據　避免中頭獎被課贈與稅

國稅局提醒，簽注前，最好留存集資購買證明文件，若中獎後無法證明是集資，分給親友也得繳納20％的高額贈與稅。

所以集資當下，務必保留「出資者姓名」、「購買日期」、「購買地點」和「出資金額與付款證明」等4大證據。

最簡單的方法是當下立刻用手機拍照，並把照片傳到集資群組，最好清楚拍到彩券號碼、集資名單和金額，才能將照片和對話作為日後國稅局查核的依據。

▲▼威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、開運偏方一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲集資記得留存證據，避開贈與稅。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

威力彩獎金如何分配

威力彩總獎金為當期全部的投注金額的55％，扣掉參獎至普獎等固定金額後，剩下的89％是「頭獎」、11％是貳獎。

頭獎保底2億元，如果一直無人中獎，就會累入下期頭獎。若是幸運中頭獎，將先課徵20％所得稅（不列入個人所得稅申報課稅），最後再課徵0.004%的印花稅，才是你實領的獎金。

中頭獎後該怎麼做

以未扣稅的中獎金額為準，若超過500萬元以上，為保障隱中獎人隱私，需先透過中國信託「高額兌獎專線」預約領取時間，再到「台彩VIP室」核對身分領錢。

高額兌獎專線為：0800-024-500，服務時間為周一至周五9:00~17:00。

中獎者必須攜帶中獎彩券正本、身分證、兌獎銀行帳戶等資料赴約。

▲▼威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、開運偏方一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲獎金拿多少？怎麼領？看這裡。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

命理師王老師曝開運三招

第一招、用吉利的錢買彩券

例如發票中獎的小錢、尾牙中獎的紅包錢，這些都是好運的延伸，幫助你滾出大獎。

第二招、買彩券的路上捐錢

在出門買彩券的路上，經過超商，可以捐點零錢，這叫「先捨後得」。

第三招、找生肖好運貴人一起買

找你的生肖好運貴人，一個人氣場不夠，可以找朋友一起去買。

▲生肖貴人對照表。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲生肖貴人對照表。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

相關報導：威力彩今衝13.5億！　3招提高中獎運

▲▼威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、開運偏方一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲清水孟國際塔羅小孟老師分享強運生肖、星座。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

命理老師分享4生肖、4生肖偏財運強

►幸運生肖

Top 4：虎

Top 3：狗

Top 2：馬

Top 1：蛇

►好運星座

天蠍座、天秤座、水瓶座、雙子座

►幸運時辰

09：00-11：00
11：00-13：00
13：00-15：00

►財神方位

西方，建議可尋找住家或辦公室西方的投注站下注。

相關報導：退休看今晚！威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口：你媽才拖垮籃球、爛貨
越獄10次成功8次！　台灣「越獄狂魔」當庭被逮畫面曝光
日圓飆4個月新高！　10萬台幣少換逾2.2萬日圓
臭到崩潰！中山區臭豆腐名店遭重罰58.5萬元
300萬用戶！　熱門App爆16項不合格
麻吉大哥存1億玩幣「幾乎虧光」　帳戶剩288萬
《太陽的新娘》男星生前痛訴「遭背叛4次」　摯友自責沒接到電話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光　命理師：一定要拜

台鐵4年15件違規遭罰870萬元　派「沒駕照」的維修工程車

威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看

智生活App爆16項資安漏洞　300萬用戶恐個資外洩、交易遭駭客攔截

女客人「訂餐備註加3符號動」　 老闆娘起疑心了！網炸鍋：是新招嗎

春節恐有2波冷空氣接力　除夕至初三北台灣降溫又有雨

沐浴乳會使孩子性早熟？醫揭「3關鍵」要注意：降低風險

長榮航空釋出百名地勤職缺　大學畢業起薪43K

冰淇淋挖不動？他曝挖勺冷知識「用前搖一搖」　網驚：長知識

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光　命理師：一定要拜

台鐵4年15件違規遭罰870萬元　派「沒駕照」的維修工程車

威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看

智生活App爆16項資安漏洞　300萬用戶恐個資外洩、交易遭駭客攔截

女客人「訂餐備註加3符號動」　 老闆娘起疑心了！網炸鍋：是新招嗎

春節恐有2波冷空氣接力　除夕至初三北台灣降溫又有雨

沐浴乳會使孩子性早熟？醫揭「3關鍵」要注意：降低風險

長榮航空釋出百名地勤職缺　大學畢業起薪43K

冰淇淋挖不動？他曝挖勺冷知識「用前搖一搖」　網驚：長知識

賞蝶步道驚見「血跡紙箱」詭異晃動　「龍貓」疑遭棄養蜷縮角落

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣市　中古屋均價每坪36萬元

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

宋芸樺輸了！林柏宏認愛李李仁「CP感炸裂」　柯煒林喊話：想回台灣拍戲

藍蟹發文關注台灣之光王建民、林家正　昔日「藍蟹人」出征WBC

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！醫怒：到底要講幾次

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

女網紅遊泰遭猴群包圍　「可愛猴突變臉狠咬」傷口變色急送醫

【撿回一命】海陸下士遭步槍擊中　涉違軍法鼻包紗布出庭

生活熱門新聞

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

即／6縣市低溫特報！跌破10度

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」較實在

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

威力彩今上看13.5億　包牌攻略一次看

師上課亮刀：手剁掉就不用寫功課！

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

今彩539頭獎2注中！幸運商店曝光

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣」

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

更多熱門

相關新聞

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

威力彩連續30期槓龜，今天頭獎上看13.5億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「蛇、馬、狗、虎」以及天蠍座、天秤座、水瓶座、雙子座偏財運強。

威力彩今上看13.5億　包牌攻略一次看

威力彩今上看13.5億　包牌攻略一次看

威力彩今衝13.5億！　3招提高中獎運

威力彩今衝13.5億！　3招提高中獎運

威力彩衝13.5億！命理師曝3招買彩券　大幅衝高中獎運

威力彩衝13.5億！命理師曝3招買彩券　大幅衝高中獎運

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

威力彩飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

關鍵字：

威力彩台彩威力彩開獎

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／6縣市低溫特報！跌破10度

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面