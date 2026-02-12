串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

▲▼花蓮年貨大街在花蓮日出大道盛大揭幕，現場洋溢濃厚年節喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府主辦的「2026花蓮年貨大街」11日傍晚5點在花蓮日出大道盛大揭幕，由鑼鼓喧天的祥獅獻瑞表演拉開序幕，現場洋溢濃厚年節喜氣。今年活動特別以「幸福遊樂園」為主題，將年節採買與觀光遊憩深度結合，串聯太平洋燈會與東大門夜市，打造出一座兼具歡笑氛圍與傳統年味的街區樂園。

副縣長顏新章與立法委員傅崐萁、花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員韓林梅、吳建志、李正文、笛布斯.顗賚等貴賓一同主持啟動儀式，隨著無數色彩絢麗的小氣球緩緩飄落，不僅點燃全場歡樂氣氛，更象徵馬年花蓮活力奔騰，熱情邀請全國遊客前來感受花蓮獨有的人情味。

▲鑼鼓喧天的祥獅獻瑞表演拉開序幕。

副縣長顏新章表示，花蓮年貨大街不僅是提供民眾一站式購足年貨的平台，更是凝聚在地韌性與希望的溫馨聚會。今年縣府團隊別出心裁，將日出大道化身為幸福遊樂園，透過夢幻的旋轉木馬，以及融合樂園與新春元素的藝術裝置，讓年節採買轉化為全家共融的美好體驗。顏副縣長強調，在歷經過去一年的挑戰後，希望鄉親能在這充滿童趣與驚喜的街道上放鬆心情、歡喜相聚，帶著最豐富的在地農特產與祝福，共同迎接充滿動力的馬年新春。

▲▼年貨大街串聯東大門夜市，採買與觀光一站式滿足。

本次年貨大街吸引近百家優質攤商進駐，現場共劃分為四大主題區域，包含「人氣商家慶新春」、「五穀豐登備新春」、「百寶萬貨迎新春」及「恭逢伴禮賀新春」。為了營造沉浸式遊樂園氛圍，現場特別設置了多座吸睛的裝置藝術，包括象徵幸福圓滿的「摩天輪」、充滿趣味驚喜的「魔術師帽」，以及滿載豐收意象的巨型「年節購物禮袋」，吸引無數民眾駐足合影。這些色彩繽紛的裝置在夜間燈光映照下，與兩側攤位交互輝映，讓日出大道處處充滿打卡驚喜。

農業處長陳淑雯說明，為回饋廣大消費民眾，本次活動祭出多重豐厚好禮，民眾凡在會場攤位消費滿250元，即可獲得摸彩券及遊戲券各一張。每日活動皆會抽出花蓮－韓國來回機票、花蓮飯店住宿券及團圓年菜組等好禮；而在活動最終日，更將加碼抽出iPhone 17、Switch遊樂器及無線藍牙喇叭等重磅大獎。持遊戲券的民眾則可前往遊戲區挑戰闖關，挑戰成功即可親手抽出幸運彩球，有機會獲得馬年造型小提燈、花蓮蔬菜福袋等限量贈品。

除了消費與遊戲，活動現場更融入了豐富的人文互動，民眾只要於社群平台拍照打卡並標記指定文字，即可獲得精美小禮；孩子們則可憑主辦單位戳章，免費搭乘夢幻旋轉木馬享受歡樂時光。而今日同步展開的繪畫比賽，呈現了國中小學童筆下純真精彩的花蓮年味，歡迎鄉親與遊客蒞臨欣賞，並投下心中神聖的一票支持小小創作家，參與投票的民眾還有機會獲得現場加碼好禮。此外，現場亦規劃多場手作體驗課程，邀請各位鄉親一同參與，親手將專屬年節的美好回憶帶回家。

花蓮縣政府誠摯邀請全國民眾於2月11日至15日，每日下午 5 時至晚上 10 時蒞臨日出大道，一同沉浸在充滿驚喜與笑聲的幸福樂園，共襄盛舉這場全台最歡樂、最好玩的年節慶典。

活動資訊

日期：2026年2月11日(三)至2月15日(日)

時間：每日17:00-22:00

地點：花蓮日出大道（重慶路至南京街）

★更多活動最新資訊，請關注花蓮縣政府農業處官方Facebook粉絲專頁。