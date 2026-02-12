　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

▲▼花蓮年貨大街在花蓮日出大道盛大揭幕，現場洋溢濃厚年節喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮年貨大街在花蓮日出大道盛大揭幕，現場洋溢濃厚年節喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府主辦的「2026花蓮年貨大街」11日傍晚5點在花蓮日出大道盛大揭幕，由鑼鼓喧天的祥獅獻瑞表演拉開序幕，現場洋溢濃厚年節喜氣。今年活動特別以「幸福遊樂園」為主題，將年節採買與觀光遊憩深度結合，串聯太平洋燈會與東大門夜市，打造出一座兼具歡笑氛圍與傳統年味的街區樂園。

副縣長顏新章與立法委員傅崐萁、花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員韓林梅、吳建志、李正文、笛布斯.顗賚等貴賓一同主持啟動儀式，隨著無數色彩絢麗的小氣球緩緩飄落，不僅點燃全場歡樂氣氛，更象徵馬年花蓮活力奔騰，熱情邀請全國遊客前來感受花蓮獨有的人情味。

▲▼花蓮年貨大街在花蓮日出大道盛大揭幕，現場洋溢濃厚年節喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

鑼鼓喧天的祥獅獻瑞表演拉開序幕。

副縣長顏新章表示，花蓮年貨大街不僅是提供民眾一站式購足年貨的平台，更是凝聚在地韌性與希望的溫馨聚會。今年縣府團隊別出心裁，將日出大道化身為幸福遊樂園，透過夢幻的旋轉木馬，以及融合樂園與新春元素的藝術裝置，讓年節採買轉化為全家共融的美好體驗。顏副縣長強調，在歷經過去一年的挑戰後，希望鄉親能在這充滿童趣與驚喜的街道上放鬆心情、歡喜相聚，帶著最豐富的在地農特產與祝福，共同迎接充滿動力的馬年新春。

▲▼花蓮年貨大街在花蓮日出大道盛大揭幕，現場洋溢濃厚年節喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼年貨大街串聯東大門夜市，採買與觀光一站式滿足。

本次年貨大街吸引近百家優質攤商進駐，現場共劃分為四大主題區域，包含「人氣商家慶新春」、「五穀豐登備新春」、「百寶萬貨迎新春」及「恭逢伴禮賀新春」。為了營造沉浸式遊樂園氛圍，現場特別設置了多座吸睛的裝置藝術，包括象徵幸福圓滿的「摩天輪」、充滿趣味驚喜的「魔術師帽」，以及滿載豐收意象的巨型「年節購物禮袋」，吸引無數民眾駐足合影。這些色彩繽紛的裝置在夜間燈光映照下，與兩側攤位交互輝映，讓日出大道處處充滿打卡驚喜。

▲▼花蓮年貨大街在花蓮日出大道盛大揭幕，現場洋溢濃厚年節喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，為回饋廣大消費民眾，本次活動祭出多重豐厚好禮，民眾凡在會場攤位消費滿250元，即可獲得摸彩券及遊戲券各一張。每日活動皆會抽出花蓮－韓國來回機票、花蓮飯店住宿券及團圓年菜組等好禮；而在活動最終日，更將加碼抽出iPhone 17、Switch遊樂器及無線藍牙喇叭等重磅大獎。持遊戲券的民眾則可前往遊戲區挑戰闖關，挑戰成功即可親手抽出幸運彩球，有機會獲得馬年造型小提燈、花蓮蔬菜福袋等限量贈品。

▲▼花蓮年貨大街在花蓮日出大道盛大揭幕，現場洋溢濃厚年節喜氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

除了消費與遊戲，活動現場更融入了豐富的人文互動，民眾只要於社群平台拍照打卡並標記指定文字，即可獲得精美小禮；孩子們則可憑主辦單位戳章，免費搭乘夢幻旋轉木馬享受歡樂時光。而今日同步展開的繪畫比賽，呈現了國中小學童筆下純真精彩的花蓮年味，歡迎鄉親與遊客蒞臨欣賞，並投下心中神聖的一票支持小小創作家，參與投票的民眾還有機會獲得現場加碼好禮。此外，現場亦規劃多場手作體驗課程，邀請各位鄉親一同參與，親手將專屬年節的美好回憶帶回家。

花蓮縣政府誠摯邀請全國民眾於2月11日至15日，每日下午 5 時至晚上 10 時蒞臨日出大道，一同沉浸在充滿驚喜與笑聲的幸福樂園，共襄盛舉這場全台最歡樂、最好玩的年節慶典。

活動資訊
日期：2026年2月11日(三)至2月15日(日)
時間：每日17:00-22:00
地點：花蓮日出大道（重慶路至南京街）

★更多活動最新資訊，請關注花蓮縣政府農業處官方Facebook粉絲專頁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《被出賣的台灣》男星大腸癌逝　享年48歲
快訊／國道3大車連環撞！　駕駛困變形車體身亡
閔熙珍贏了！　HYBE須賠5.5億
快訊／女教練現身！爆成吉思汗主管集體性霸凌
威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看
0050配息入帳！他領12.8萬笑「可以過好年了」一票跪
賈永婕訪義光教會！媒體人痛批「作秀」：踏在別人哀痛上洗流量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

百年鑿壁古道！八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段修復完成　迎春開放

力挺警察拚治安　台中警友會舉辦年終感恩餐會

欣賞多元、看見無限　台南移民署攜新住民縫出迎春祝福

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

設備即時啟動、員工冷靜應變　新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

花蓮地震災民與救難英雄暖心重聚　160人共桌圍爐互道近況

遊金門送高粱已兑超過7000瓶　明起僅剩一處可領

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

百年鑿壁古道！八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段修復完成　迎春開放

力挺警察拚治安　台中警友會舉辦年終感恩餐會

欣賞多元、看見無限　台南移民署攜新住民縫出迎春祝福

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

設備即時啟動、員工冷靜應變　新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

花蓮地震災民與救難英雄暖心重聚　160人共桌圍爐互道近況

遊金門送高粱已兑超過7000瓶　明起僅剩一處可領

快訊／2000萬刮刮樂得主+1　獎落新竹縣

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

《豆腐媽媽》墜樓替身出院整天昏睡！　悲問未婚妻：是不是不要醒來

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

大Q秉洛翻唱中島美嘉神曲！　錄音遇愛犬離世：憋哭到虛脫

蘇智傑傷後放慢腳步調整　髙塩將樹嚐花蓮美食不忘防蚊

「福特Kuga停產前」的戰力更新！升級解放雙手輔助駕駛更聰明

曾莞婷帶家人遊歐「手機訊號全斷」　一抬頭慘事發生…當場崩潰！

知名石頭火鍋舊址復活！　租金退回10年前「鍋物新品牌」進駐

【看熱鬧不怕事大】羅東夜市爆發衝突！一群人圍觀卻反被萌翻XD

地方熱門新聞

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

設備即時啟動、員工冷靜應變新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

台南砸2200萬2026年補助70校設防水閘門

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

走春六堆客家文化園區　警公布車流高峰+停車攻略

鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

更多熱門

相關新聞

奇幻大津預約全滿　屏北掀觀光熱潮

奇幻大津預約全滿　屏北掀觀光熱潮

屏東縣政府打造的「奇幻大津」光影藝術活動人氣爆棚，開幕以來場場熱烈，年前至春節及228連假線上票券全數搶空。縣府每日保留200張現場票，吸引民眾提前排隊朝聖，為屏北帶來一波觀光熱潮。

國際旅客來台不如預期　觀光署長：今年900萬人次沒問題

國際旅客來台不如預期　觀光署長：今年900萬人次沒問題

盛治仁：別讓「體感通膨、錯誤歸因」扼殺國旅

盛治仁：別讓「體感通膨、錯誤歸因」扼殺國旅

峇里島變垃圾島　總統氣炸：丟臉丟到國外

峇里島變垃圾島　總統氣炸：丟臉丟到國外

花蓮太平洋燈會開幕　10米高風動主燈啓動

花蓮太平洋燈會開幕　10米高風動主燈啓動

關鍵字：

花蓮年貨大街開幕串聯東大門夜市採買觀光一站式滿足

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面