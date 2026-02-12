假造3305份連署！藍委徐宇甄涉「罷免陳瑩、伍麗華」併案審理

▲許宇甄涉嫌主導偽造罷免陳瑩、伍麗華的提議名冊，2案都將併由屏東地院一起審理。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨籍立法委員徐宇甄去年才因涉嫌偽造罷免立委伍麗華罷免提議書，被屏東地檢署提起公訴，台北地檢署又查出，徐宇甄涉嫌下令，主導偽造另名立委陳瑩的罷免連署名冊3305份，協助的黨工每天紅包2000元、志工每小時150元，涉嫌違反《個資法》等罪，檢察官將涉案的徐宇甄等7人併入屏東地院伍麗華案一起審理。

起訴指出，徐宇甄是國民黨組發會主任委員，負責組織經營、選舉動員業務，2025年1月初，國民黨及多位立委遭罷免團體鎖定，黨中央拍板決定「以罷制罷」，因原住民選區無法特定給地方黨部，由組發會處理，許宇甄指示副主委黃碧雲協助處理原住民立法委員的罷免案。

後來徐宇甄聽說罷團將在2025年2月1日送出對國民黨立委的罷免案，下令組發會負責的部分要在2月2日前送件、2月3日一大早送件，但是當時適逢春節假期，國民黨又沒有設置連署站，實際上來不及募得足夠的罷免提議人名冊。

檢方調查，徐宇甄指示黨工下載原住民黨員名冊，從1月23日到2月2日為止，找志工一起，在國民黨辦公室內抄寫在「平地原住民選舉區第十一屆立法委員陳瑩罷免案提議人名冊」，春節加班的黨工每天可領2000元紅包，志工則是每小時150元，包括首次提出以及補提，共偽造了3305份的陳瑩罷免案提議人名冊。

檢察官認為徐宇甄、黃碧雲，組發會專委李得全、謝有光，組發會編審隋承翰、柯達昱，志工團團長萬培傑涉犯《個資法》非法利用個資、《選罷法》利用他人個資偽造提議、《刑法》行使偽造文書等罪，因涉案被告與犯罪情節，和另名民進黨籍立委伍麗華遭偽造罷免連署案有接續犯的一罪關係，因此併由屏東地院審理。全案另有組發會海外部副主任岳承凱等13人獲緩起訴，條件是分別繳庫2萬、10萬元；罷免提案人福定多諾不知情，獲不起訴。