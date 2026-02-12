　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嚴打洗錢漏洞！北市男帶超額黃金出境　士林分署追回142萬罰鍰

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市男攜205萬黃金出境遭查扣，拖欠罰鍰下場慘，存款保單全被扣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

黃金想當洗錢工具？法務部行政執行署士林分署近日強力執行一起「攜帶超額黃金未申報」裁罰案件，成功徵起罰鍰142萬餘元。分署指出，此案有效嚇阻民眾企圖以黃金規避金融監理追蹤，並作為犯罪所得跨境移轉工具，具體落實行政院推動的「五打七安」政策，展現國家公權力。

士林分署說明，本案義務人為居住台北市的王姓男子，日前搭機出境時，遭航空警察局查獲未據實申報隨身攜帶價值約205萬餘元黃金。由於攜帶金額已超過免申報限額（美金2萬元，約折合新台幣62萬餘元），財政部關務署台北關依《洗錢防制法》規定裁處罰鍰142萬餘元，並暫時查扣該批黃金，待其繳清罰鍰後才可發還。

不料王男逾期未繳納罰鍰，台北關遂於去年4月將案件移送士林分署執行。分署受理後立即清查其名下財產與所得流向，並依法扣押銀行存款及人壽保險契約權利，同時通知王男到場報告財產狀況、提出清償方案。

分署表示，在強力執行壓力下，王男考量若持續不繳納，名下財產恐遭強制執行，且擔心影響後續取回遭扣押黃金，最終主動向友人籌措款項，於今年2月初一次繳清滯欠罰鍰142萬餘元，全案順利徵起。

分署呼籲，《洗錢防制法》目的在於防制洗錢、打擊犯罪，以維護金融秩序及社會安全。尤其年節期間民眾出入境頻繁，若攜帶黃金、外幣或有價證券等超過規定限額，務必主動向海關誠實申報，避免因一時疏忽或心存僥倖遭處高額罰鍰，得不償失。

士林分署也強調，若民眾因違規遭裁罰，應儘速繳納，切勿置之不理；對於逾期未繳者，分署將依法強力執行，貫徹公權力，以落實公平正義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口：你媽才拖垮籃球、爛貨
越獄10次成功8次！　台灣「越獄狂魔」當庭被逮畫面曝光
日圓飆4個月新高！　10萬台幣少換逾2.2萬日圓
臭到崩潰！中山區臭豆腐名店遭重罰58.5萬元
300萬用戶！　熱門App爆16項不合格
麻吉大哥存1億玩幣「幾乎虧光」　帳戶剩288萬
《太陽的新娘》男星生前痛訴「遭背叛4次」　摯友自責沒接到電話
正妹半裸做SPA　男按摩師掀簾子闖入2次慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金　自備點鈔機

派出所成避風港！視障男深夜求助　士林警守護到天亮才放心

假造3305份連署！藍委徐宇甄涉「罷免陳瑩、伍麗華」併案審理

快訊／台中嬤春節前大掃除！「3F墜落」口鼻出血　瞳孔放大陷昏迷

自認遭沈富雄辱罵敗類、沒有廉恥　陳時奮求償200萬三審全敗

嚴打洗錢漏洞！北市男帶超額黃金出境　士林分署追回142萬罰鍰

鄉長3兄弟輪流貪詐狂撈1113萬　9人遭起訴...檢建請續押2人

中榮醫100萬交保「躲媒體」從法院管制門開溜　還是庭務員幫忙

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金　自備點鈔機

派出所成避風港！視障男深夜求助　士林警守護到天亮才放心

假造3305份連署！藍委徐宇甄涉「罷免陳瑩、伍麗華」併案審理

快訊／台中嬤春節前大掃除！「3F墜落」口鼻出血　瞳孔放大陷昏迷

自認遭沈富雄辱罵敗類、沒有廉恥　陳時奮求償200萬三審全敗

嚴打洗錢漏洞！北市男帶超額黃金出境　士林分署追回142萬罰鍰

鄉長3兄弟輪流貪詐狂撈1113萬　9人遭起訴...檢建請續押2人

中榮醫100萬交保「躲媒體」從法院管制門開溜　還是庭務員幫忙

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣市　中古屋均價每坪36萬元

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

宋芸樺輸了！林柏宏認愛李李仁「CP感炸裂」　柯煒林喊話：想回台灣拍戲

藍蟹發文關注台灣之光王建民、林家正　昔日「藍蟹人」出征WBC

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！醫怒：到底要講幾次

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

女網紅遊泰遭猴群包圍　「可愛猴突變臉狠咬」傷口變色急送醫

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

【輪家懶得走？】阿北腳踩電動獨輪車 路上花式推輪椅！警開罰

社會熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

阿公騎三輪車逆向衝國道　被2輛賓士撞死

女毒蟲拖行派出所長奪命遭判死！　死者父母、妻下跪磕頭

林國成罵賴清德「X你娘」　檢起訴請求從重量刑

獨／越獄狂魔徐開喜遭通緝　出庭作證再次被捕

三重深夜嚴重車禍1死2傷　28歲女騎士衝撞身亡

遭預拌車輾1死1傷　雙胞胎弟搶救中

長榮副教授「性侵小30歲女業務」逼墮胎　灌醉撿屍哄當小三

妹子剛到銀行任職遭主管性侵！搭便車落狼爪

台版「霍爾移動城堡」創辦人妻被軟禁！　小兒子為家產不肖綁架

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／6縣市低溫特報！跌破10度

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面