嚴打洗錢漏洞！北市男帶超額黃金出境　士林分署追回142萬罰鍰

▲北市男攜205萬黃金出境遭查扣，拖欠罰鍰下場慘，存款保單全被扣。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

黃金想當洗錢工具？法務部行政執行署士林分署近日強力執行一起「攜帶超額黃金未申報」裁罰案件，成功徵起罰鍰142萬餘元。分署指出，此案有效嚇阻民眾企圖以黃金規避金融監理追蹤，並作為犯罪所得跨境移轉工具，具體落實行政院推動的「五打七安」政策，展現國家公權力。

士林分署說明，本案義務人為居住台北市的王姓男子，日前搭機出境時，遭航空警察局查獲未據實申報隨身攜帶價值約205萬餘元黃金。由於攜帶金額已超過免申報限額（美金2萬元，約折合新台幣62萬餘元），財政部關務署台北關依《洗錢防制法》規定裁處罰鍰142萬餘元，並暫時查扣該批黃金，待其繳清罰鍰後才可發還。

不料王男逾期未繳納罰鍰，台北關遂於去年4月將案件移送士林分署執行。分署受理後立即清查其名下財產與所得流向，並依法扣押銀行存款及人壽保險契約權利，同時通知王男到場報告財產狀況、提出清償方案。

分署表示，在強力執行壓力下，王男考量若持續不繳納，名下財產恐遭強制執行，且擔心影響後續取回遭扣押黃金，最終主動向友人籌措款項，於今年2月初一次繳清滯欠罰鍰142萬餘元，全案順利徵起。

分署呼籲，《洗錢防制法》目的在於防制洗錢、打擊犯罪，以維護金融秩序及社會安全。尤其年節期間民眾出入境頻繁，若攜帶黃金、外幣或有價證券等超過規定限額，務必主動向海關誠實申報，避免因一時疏忽或心存僥倖遭處高額罰鍰，得不償失。

士林分署也強調，若民眾因違規遭裁罰，應儘速繳納，切勿置之不理；對於逾期未繳者，分署將依法強力執行，貫徹公權力，以落實公平正義。