藍將自提軍購特別條例　陳清龍：民眾黨團版本是最好的

針對1.25兆國防特別預算條例，總統賴清德昨呼籲在野黨盡快交付立法院外交國防委員會審查，隨後民眾黨團宣布同意與自提版本併案審查，國民黨團總召傅崐萁則曝「國民黨會有自己的版本」，最終三讀通過的絕不會是行政院版本。對此，民眾黨團總召陳清龍今（12日）表示，各方版本都可以一起討論，但現有的版本中，民眾黨團的版本是最好的版本，相對於院版，除刪除不合理的空白授權等，未來進行實質審查時，民眾黨團會確保人民納稅錢被花在刀口上。

國民黨團昨發布新聞稿表示，傅崐萁明確表示，「國民黨會有自己的版本」，將要求在條文內載明「對美採購合約須明訂交貨期程」以及「確認我國列於優先圈內」等具體承諾，不過目前智庫與黨籍立委皆有不同建議，尚在最後整合中，非外界傳聞國民黨版規模為8000億元，待版本確定後，將與民眾黨進行全面磋商。

傅崐萁也說，政院版有無付委已根本無關痛癢，因為在野黨將提出對案並進行實質審查，「最後立法院通過的，不會是行政院版本，在野黨不可能照單全收」。

對於傅崐萁表示，將不通過政院版軍購條例，亦將自提版本，民眾黨團態度為何？後續如何與國民黨團溝通？陳清龍12日回應，民眾黨團支持提升國防自主，但納稅錢不能亂撒；針對軍購特別條例，各方版本都可以一起討論，但現有的版本中，民眾黨團的版本是最好的版本，相對於院版，除刪除不合理的空白授權，明確將美方已公布售予台灣的軍購項目納入，也要求行政部門編列預算以前，向國會與國人清楚說明軍購項目到貨情形、期程與對財政衝擊的影響評估，未來進行實質審查時，民眾黨團會確保人民納稅錢被花在刀口上。