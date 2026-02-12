花蓮地震災民與救難英雄暖心重聚　160人共桌圍爐互道近況

▲花蓮吉安鄉公所在銘師父餐廳舉辦0403地震受災戶與賑災英雄圍爐傳愛活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆新年前夕，花蓮吉安鄉公所與鄉民代表會及仁里萬善廟，日前在銘師父餐廳舉辦一場深具意義的「歲末暖心重聚：0403地震受災戶與賑災英雄」圍爐傳愛活動，現場聚集160餘人齊聚，互道平安與祝福。鄉長游淑貞偕代表會副主席黃金發、萬善廟楊清基主委暖心關懷大家近況，希望透過團圓圍爐傳達社會溫暖，歡喜迎接未來。

0403強震發生至今已屆一年九個多月，游淑貞有感於受災戶搬離家園後的孤獨與壓力，特別邀請了0403地震統帥、山海觀、天王星等大樓受災戶，還有第一線賑災人員、消防局特搜大隊共同參與這場溫馨的圍爐餐會。透過這頓熱騰騰的善愛團圓飯，讓原本因遷居而分散的村鄰好友重聚，也舒緩災民的災後壓力，在歲末迎接春節時刻感受社會的陪伴能量。

推動這項溫馨計畫的背後是暖心的宗教團體支持力量，游鄉長感性地表示，感謝仁里萬善廟及花蓮道教聯合會等宗教團體，長期以來都是地方社會福利的重要支柱。當她為籌措此項溫馨圍爐的辦理經費而奔走時，萬善廟主委楊清基獲悉此需求，當即展現高度公益行動力，贊助25萬善款，支持鄉公所延續地震後的關懷行動。讓這份暖心的觸角從吉安鄉內擴及到花蓮市的天王星大樓與統帥大樓等受災戶，展現「愛心無界限」精神。

▲萬善廟主委楊清基贊助圍爐經費，鄉長游淑貞表達謝意。

除了關懷災民，溫馨圍爐餐敘的另一個重要核心是「感恩」。游淑貞強調，災後復原的每一滴汗水，都離不開第一線賑災人員的辛勤付出。她一一向陪同災民重回有坍塌之虞建物收拾財務的搜救大隊及所有賑災人員致敬，感佩在危機時刻挺身而出的英雄們英勇付出，祈願在新的一年凝聚更強大的正能量，共同迎接希望。

現場許多災戶與家人同往，還有親友歡喜團聚，關心彼此近況，暖心交流溫馨氛圍令人感動。游淑貞偕同來賓逐桌慰問鄉民與賑災英雄。她感性表示：「希望大家聚在一起圍爐，感受公所與社會的關心和支持力量。吉安鄉是個大家庭，鄉公所永遠是大家的依靠，此後遇到任何需要幫忙情形，隨時聯繫鄉公所獲得即時協助。」同時感謝社會有愛，和鄉公所、鄉代會攜手實現各項社會福利，打造共榮且充滿希望的生活環境。

