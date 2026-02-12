　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮地震災民與救難英雄暖心重聚　160人共桌圍爐互道近況

▲▼花蓮吉安鄉公所在銘師父餐廳舉辦0403地震受災戶與賑災英雄圍爐傳愛活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲花蓮吉安鄉公所在銘師父餐廳舉辦0403地震受災戶與賑災英雄圍爐傳愛活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆新年前夕，花蓮吉安鄉公所與鄉民代表會及仁里萬善廟，日前在銘師父餐廳舉辦一場深具意義的「歲末暖心重聚：0403地震受災戶與賑災英雄」圍爐傳愛活動，現場聚集160餘人齊聚，互道平安與祝福。鄉長游淑貞偕代表會副主席黃金發、萬善廟楊清基主委暖心關懷大家近況，希望透過團圓圍爐傳達社會溫暖，歡喜迎接未來。

▲▼花蓮吉安鄉公所在銘師父餐廳舉辦0403地震受災戶與賑災英雄圍爐傳愛活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

0403強震發生至今已屆一年九個多月，游淑貞有感於受災戶搬離家園後的孤獨與壓力，特別邀請了0403地震統帥、山海觀、天王星等大樓受災戶，還有第一線賑災人員、消防局特搜大隊共同參與這場溫馨的圍爐餐會。透過這頓熱騰騰的善愛團圓飯，讓原本因遷居而分散的村鄰好友重聚，也舒緩災民的災後壓力，在歲末迎接春節時刻感受社會的陪伴能量。

▲▼花蓮吉安鄉公所在銘師父餐廳舉辦0403地震受災戶與賑災英雄圍爐傳愛活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

推動這項溫馨計畫的背後是暖心的宗教團體支持力量，游鄉長感性地表示，感謝仁里萬善廟及花蓮道教聯合會等宗教團體，長期以來都是地方社會福利的重要支柱。當她為籌措此項溫馨圍爐的辦理經費而奔走時，萬善廟主委楊清基獲悉此需求，當即展現高度公益行動力，贊助25萬善款，支持鄉公所延續地震後的關懷行動。讓這份暖心的觸角從吉安鄉內擴及到花蓮市的天王星大樓與統帥大樓等受災戶，展現「愛心無界限」精神。

▲▼花蓮吉安鄉公所在銘師父餐廳舉辦0403地震受災戶與賑災英雄圍爐傳愛活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲萬善廟主委楊清基贊助圍爐經費，鄉長游淑貞表達謝意。

除了關懷災民，溫馨圍爐餐敘的另一個重要核心是「感恩」。游淑貞強調，災後復原的每一滴汗水，都離不開第一線賑災人員的辛勤付出。她一一向陪同災民重回有坍塌之虞建物收拾財務的搜救大隊及所有賑災人員致敬，感佩在危機時刻挺身而出的英雄們英勇付出，祈願在新的一年凝聚更強大的正能量，共同迎接希望。

現場許多災戶與家人同往，還有親友歡喜團聚，關心彼此近況，暖心交流溫馨氛圍令人感動。游淑貞偕同來賓逐桌慰問鄉民與賑災英雄。她感性表示：「希望大家聚在一起圍爐，感受公所與社會的關心和支持力量。吉安鄉是個大家庭，鄉公所永遠是大家的依靠，此後遇到任何需要幫忙情形，隨時聯繫鄉公所獲得即時協助。」同時感謝社會有愛，和鄉公所、鄉代會攜手實現各項社會福利，打造共榮且充滿希望的生活環境。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口：你媽才拖垮籃球、爛貨
越獄10次成功8次！　台灣「越獄狂魔」當庭被逮畫面曝光
日圓飆4個月新高！　10萬台幣少換逾2.2萬日圓
臭到崩潰！中山區臭豆腐名店遭重罰58.5萬元
300萬用戶！　熱門App爆16項不合格
麻吉大哥存1億玩幣「幾乎虧光」　帳戶剩288萬
《太陽的新娘》男星生前痛訴「遭背叛4次」　摯友自責沒接到電話
正妹半裸做SPA　男按摩師掀簾子闖入2次慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

設備即時啟動、員工冷靜應變　新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

花蓮地震災民與救難英雄暖心重聚　160人共桌圍爐互道近況

遊金門送高粱已兑超過7000瓶　明起僅剩一處可領

超前部署防豪雨！台南砸2200萬　2026年補助70校設防水閘門

全面網路報名！南市10校設資優班　適性揚才再升級

清大啟動電子鼻　攜手在地邁向永續水環境

春節守護不打烊！台東義警大隊慰勞成功分局基層

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

設備即時啟動、員工冷靜應變　新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

花蓮地震災民與救難英雄暖心重聚　160人共桌圍爐互道近況

遊金門送高粱已兑超過7000瓶　明起僅剩一處可領

超前部署防豪雨！台南砸2200萬　2026年補助70校設防水閘門

全面網路報名！南市10校設資優班　適性揚才再升級

清大啟動電子鼻　攜手在地邁向永續水環境

春節守護不打烊！台東義警大隊慰勞成功分局基層

刮刮樂「100萬中獎率」最高縣市　中古屋均價每坪36萬元

串聯東大門夜市！花蓮年貨大街盛大開幕　採買觀光一次滿足

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

宋芸樺輸了！林柏宏認愛李李仁「CP感炸裂」　柯煒林喊話：想回台灣拍戲

藍蟹發文關注台灣之光王建民、林家正　昔日「藍蟹人」出征WBC

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！醫怒：到底要講幾次

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

女網紅遊泰遭猴群包圍　「可愛猴突變臉狠咬」傷口變色急送醫

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

【刷一下蹲一下】男友刷油漆刷到一半突然深蹲？？

地方熱門新聞

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

走春六堆客家文化園區　警公布車流高峰+停車攻略

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

台南砸2200萬2026年補助70校設防水閘門

鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

雲端物聯網創新獎揭曉　新北奪傑出應用首獎

更多熱門

相關新聞

愛在下營！惠安慈心會歲末圍爐送暖消防宣導「平安大禮包」護安全

愛在下營！惠安慈心會歲末圍爐送暖消防宣導「平安大禮包」護安全

近日氣溫驟降，為關懷弱勢家庭並提升居家安全意識，惠安慈心會於9日辦理「2026弱勢家庭歲末圍爐饗宴」，邀請多戶弱勢家庭齊聚一堂共享年節溫暖，下營消防隊也把握機會，將專業防災知能轉化為貼近生活的「平安大禮包」，到場進行CPR心肺復甦術、住宅用火災警報器及預防電器火災等防災防震宣導，讓送暖行動更添一層安全守護。

佛祖請吃飯暖心圍爐！左鎮噶瑪噶居寺席開131桌1300弱勢共享團圓餐

佛祖請吃飯暖心圍爐！左鎮噶瑪噶居寺席開131桌1300弱勢共享團圓餐

嘉基陪600獨居長輩圍爐過暖心新年！

嘉基陪600獨居長輩圍爐過暖心新年！

鹹酥雞365元男「認愛新歡」　等現任領年終還錢

鹹酥雞365元男「認愛新歡」　等現任領年終還錢

無聲餐桌傳遞溫暖伊甸台南「愛圍爐」陪伴身障家庭迎新年

無聲餐桌傳遞溫暖伊甸台南「愛圍爐」陪伴身障家庭迎新年

關鍵字：

地震災民救難英雄再見面共桌圍爐近況

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／6縣市低溫特報！跌破10度

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面