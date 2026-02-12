詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金　自備點鈔機

▲南投警方破獲詐騙集團，不法金額超過6千萬。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

南投警方日前偵破一起重大詐騙案！警方獲報發現，有詐騙集團透過發行「假虛擬貨幣儲值卡」方式進行真詐財，誘騙民眾購買後下載偽造之APP，營造獲利假象。經清查全台共有20餘名被害人受騙，詐騙金額高達6千萬元，南投縣刑警大隊專案小組趕赴相關據點查緝，成功將集團成員一網打盡。

警方於案發期間接獲多名民眾報案，南投縣刑警大隊隨即分析165反詐騙專線大數據，進一步比對被害人報案資料，分析詐團車手取款地點，與轄區草屯分局共同執行多次阻詐埋伏勤務，鎖定詐騙集團動向，將詐團9人逮捕歸案。根據調查，該集團以36歲劉姓男子為首，假冒知名虛擬貨幣交易所「trust wallet」、「blockchain.com」名義，發行偽造的儲值卡，並要求被害人下載假造之APP軟體，再以預設帳密登入。實際上所有交易畫面皆為偽造，屬完整且精密的詐騙套路。

根據警方調查，該集團分工極為精密，包含劉姓主嫌在內共計9名嫌犯落網，成員涵蓋控盤首腦、掮客、水房、系統商及車手。專案小組報請南投地方檢察署檢察官指揮偵辦，分別於2024年9月及11月執行搜索，現場查扣現金354萬4700元、點鈔機、筆記型電腦及手機等證物。全案依詐欺、銀行法及洗錢防制法等罪嫌移送南投地檢署偵辦，並已於114年12月起訴。