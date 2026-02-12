　
地方 地方焦點

超前部署防豪雨！台南砸2200萬　2026年補助70校設防水閘門

記者林東良／台南報導

極端氣候衝擊加劇，短延時強降雨已成常態，台南市政府於2024年凱米颱風過後，全面盤點各校防水閘門設置與汰換需求，並將校園防汛設施納入整體防災政策。教育局2026年度編列新台幣2200萬元，預計補助70所學校辦理防水閘門設置及汰換作業，力拚在汛期前完成施作，提前強化校園防災整備量能。

市長黃偉哲表示，校園是孩子每天學習與活動的重要場域，防災必須超前部署，不能等災害發生才補救。此次核定補助設置防水閘門，正是落實「事前防災、降低災損」的具體行動，優先守住校舍容易受雨水倒灌的出入口、地下空間與設備間等關鍵位置，降低豪雨來襲時的損害風險，確保校園安全與教學環境穩定。

教育局長鄭新輝指出，凱米颱風後即啟動全面盤點，依各校易積淹水風險、歷年災害紀錄及實際使用情形進行評估。防水閘門作為校舍防汛第一道防線，在短時間強降雨來襲時，可即時阻擋外水倒灌，降低教室、走廊、電力設備與教學器材受損機率，也能縮短災後清理與復原時間，讓學校盡速恢復正常教學。

教育局進一步說明，本次補助項目除新設外，也包含既有閘門汰舊換新與固定方式強化，提升密合度與耐用性。將依各校出入口動線與校舍使用特性，在校門、側門、低窪通道、地下室出入口及機電設備間等易受水勢影響處，設置可快速組裝、便於收納維護的防水閘門，讓第一線人員能在最短時間完成防護部署。

錦湖國小校長林銘山表示，學校地勢位於社區相對低點，過往遇到短時間強降雨，常因外水匯流導致校內出入口及周邊動線積淹水，影響安全與清理作業。自從設置防水閘門後，可在豪雨來臨前完成關鍵點位封堵，有效降低雨水倒灌與災損風險，對師生安全與教學正常進行助益明顯。

教育局強調，防水閘門僅是校園防汛的一環，後續將結合排水改善、排水溝清淤、校舍防水修繕及防災演練等措施，並督導各校建立巡檢與保養機制，確保設備在汛期發揮最大效能。面對氣候變遷挑戰，市府將持續以務實作法提升校園防災韌性，讓每一次豪雨來臨前，都能有備而戰。

