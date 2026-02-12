中榮醫100萬交保「躲媒體」從法院管制門開溜　還是庭務員幫忙

▲台中榮總醫生鄭文郁、楊孟寅涉違反醫師法100萬交保，楊當時為了躲媒體竟從管制門逃離，還是法院庭務員幫忙的 。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中榮總醫生鄭文郁、楊孟寅涉違反醫師法，讓廠商進入手術房執刀，6日獲得100萬交保，中檢昨日已經正式提出抗告，台中高分院尚未有裁定。但是，楊孟寅當時交保時為了躲避媒體，竟然從法院管制後門離開，甚至打出「我是楊醫師」名號，庭務員乖乖幫忙開門，實屬離譜。

台中地院回應，經瞭解楊姓被告於6日晚間6時許在本院完成交保手續並離開法院大門後，因記者守候，乃由地檢署大門返回司法大廈內。當時適逢司法大廈內同仁下班顛峰時間，眾多同仁由後方管制門離開司法大廈，被告遂跟隨在後離開。

中院說，本院向來重視門禁安全維護，對於民眾利用人流尖峰時段尾隨通行之現象，已組成專案小組通盤研議院宇門禁安全管制，調整管制方式，期以維護本院同仁及洽公人員安全，深入調查、徹底檢討。

台中地檢署6日持搜索票前往中榮神經外科辦公室、鄭等3人住所執行搜索，並約談3人及相關證人到案說明；檢察官訊後認3人涉犯醫師法、詐欺取財，有串滅證、反覆實施之餘，向法院聲請羈押。但是中院裁定鄭文郁、楊孟寅具保100萬元，陳姓廠商50萬元，並限制出境、出海、限制住居。

中檢昨日已經正式提出抗告理由，並且已經將理由書送至台中高分院審理，但目前尚未有任何裁定。