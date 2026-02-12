全面網路報名！南市10校設資優班　適性揚才再升級

▲台南市115學年度國小資優鑑定將於3月起陸續展開，全面採網路報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市115學年度國小資優學生鑑定將於春節假期後正式啟動！教育局公告，一般智能優異及音樂資優學生鑑定報名時間，自3月2日（星期一）上午9時起至3月6日（星期五）下午4時止；創造能力及領導能力資優學生鑑定報名，則自3月23日（星期一）上午9時起至3月27日（星期五）下午4時止，教育局歡迎符合資格學童踴躍參與，把握展現潛能的機會。

市長黃偉哲表示，人才是城市發展的關鍵動能，教育則是長遠布局的根本。市府持續深耕資優教育，114學年度已增設4所國小一般智能資優班，目前全市共有10所國小設置資優班，據點遍布各區，擴大服務量能，落實因材施教與適性發展，讓孩子在對的舞台發光。

教育局長鄭新輝指出，適性教育是教育政策的核心價值。透過鑑定機制及早發掘在不同領域展現卓越潛能或傑出表現的學生，提供專業課程與多元學習環境，協助孩子深化優勢能力。通過鑑定者，將依需求安置於資優資源班或參與資優教育方案，課程強調主動探索與實作歷程，培養獨立思考與問題解決能力，為未來厚植競爭力。

台南市資賦優異教育資源中心提醒，本次鑑定全面採網路報名方式辦理，家長須自行下載並列印相關文件，完成核章後上傳系統，並於期限內完成繳費程序。報名前建議詳閱各類鑑定安置計畫，掌握重要期程與規範，也可參考「觀察推薦表」檢視孩子特質，釐清對資優教育的認知與期待。

各類鑑定安置計畫可至台南市資賦優異教育資源中心網站（https://gerc.tn.edu.tw/）查詢或下載，如有相關疑問，可洽詢專線06-2149750轉28。教育局呼籲家長提早準備資料，讓孩子在合適的學習環境中，自信前行、穩健成長。