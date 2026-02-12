正妹半裸做SPA簾子被掀開2次　男按摩師闖入「談公事」慘了

▲正妹到按摩店半裸按摩，竟遇到男按摩師闖入。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名正妹小莉（化名）到按摩店放鬆紓壓，半裸趴在床上接受女按摩師服務，沒想到過程中一名男按摩師竟兩度拉開遮簾闖入，她感到強烈羞辱與不適，事後向社會局申訴並提告求償30萬元。法院審理後，認定確實構成性騷擾與隱私權侵害，判男按摩師與店家須連帶賠償3萬8千多元。

判決指出，事件發生在2024年7月3日晚上7時許，女子小莉（化名）前往林園區一間按摩店消費，換上短褲、上半身赤裸，僅以浴巾覆蓋背部，由女按摩師進行服務，由於按摩過程中浴巾會隨手法移動、遮蔽範圍縮小，小莉感到害羞不安，特別請女按摩師將床邊的遮簾拉上，確保隱私。

不料就在遮簾拉上後，店內唐姓男按摩師竟先後兩度掀開遮簾進入隔間，與女按摩師交談店務事項，突如其來的闖入讓小莉措手不及，認為身體暴露狀態遭他人看見，身心受創，療程結束後立刻向主管機關申訴。

社會局介入調查後，認定唐男行為已構成性騷擾，小莉隨後持調查結果提起民事訴訟，向對方及按摩店求償30萬元精神慰撫金。

法院審理時，唐姓按摩師辯稱並非刻意偷看，強調是依店長交辦事項進入隔間處理工作，店長也出庭作證表示按摩師當時是為了工作。

但法官認為，當事人處於半裸接受按摩的私密情境，業者理應嚴格維護顧客隱私，唐男未經同意拉開遮簾進入，已逾越必要範圍，造成當事人受辱與不安，認定唐侵害隱私權且構成性騷擾，判唐男與按摩店須連帶賠償3萬8千餘元，全案可上訴。