遊金門送高粱已兑超過7000瓶　明起僅剩一處可領

▲遊金門送高粱剩1處可領。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府推出「2026樂遊醉美金門－遊金門領好酒」活動，自2月1日上路以來反應熱烈，目前已兌換超過7,000瓶高粱酒。縣府提醒，2月13日起僅剩昇恆昌金湖廣場1處可辦理兌領，數量有限，請旅客把握機會。

為炒熱觀光淡季，金門縣府攜手觀光業者規劃本次贈酒活動，準備10,000瓶「霧橋海」金門高粱作為旅遊好禮。該酒款以細膩口感與具收藏價值的瓶身設計受到好評，不少旅客現場開心合影打卡，帶動社群分享熱潮。統計至2月11日止，兌換數量已超過7成，累計超過7,000瓶。

觀光處指出，兌領人潮以週五、週日及週一為高峰，單日最高達864人次；週二至週四及週六相對平穩，約500餘人次。由於需出示金門住宿收據或發票才能領取，成功帶動旅客留宿與在地消費，為地方觀光與商家注入實質效益。

目前兌領服務時間為每日8時30分至17時，原設於尚義機場、水頭碼頭及昇恆昌金湖廣場（服務時間不同）等地。不過機場及碼頭櫃檯將於2月12日後停止服務，自2月13日起僅剩昇恆昌金湖廣場單一地點受理，兌領時間依原公告為準，春節期間則配合昇恆昌營業時間調整。觀光處表示，剩餘數量將公布於「金門觀光逗陣行」網站，提醒旅客留意公告，及早兌換，以免向隅。