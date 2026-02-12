荷蘭裁決安世半導體「啟動調查程序」　陸聞泰科技批：自相矛盾邏輯斷裂

▲聞泰科技控股的安世半導體遭荷蘭政府凍結全球營運。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

荷蘭阿姆斯特丹上訴法院企業庭今（12）日裁定，將對晶片製造商安世半導體（Nexperia）是否涉及管理不當啟動調查程序，並維持前執行長張學政停職與聞泰科技投票權凍結等臨時措施。對此，聞泰科技隨即發聲明痛批「極為失望與強烈不滿」，批評裁決自相矛盾且邏輯斷裂。

《環球網》報導，荷蘭阿姆斯特丹上訴法院企業庭今（12）日宣佈，將對晶片製造商安世半導體（Nexperia）是否涉及管理不當展開調查，同時維持去年10月對前執行長張學政的停職處分。法院直言，企業當前最需要的是穩定運作。

企業法庭並未撤銷此前對安世半導體實施的臨時措施，也未恢復聞泰科技作為股東的控制權，並裁定啟動調查程序。對此，聞泰科技表示，相關臨時措施自2025年10月以來持續生效，對公司營運與利益相關方造成影響。

聞泰科技在聲明中稱，企業法庭一方面維持臨時措施，另一方面又啟動調查程序，形容此舉「自相矛盾、邏輯斷裂」。公司認為，法庭在承認相關事項仍待調查的同時，仍維持基於片面資訊作出的措施，並指調查範圍已擴大至現任管理層。

聞泰科技並表示，不懼怕公正、透明與全面的調查，認為任何客觀、專業且不受地緣政治影響的調查，將可釐清相關行動是否合法合規。公司敦促企業法庭全面調查案件，並對現任管理層的行為進行查明。

聲明最後強調，應立即撤銷全部臨時措施，恢復聞泰科技的股東權利，並表示將透過合法途徑爭取恢復對安世半導體的控制權與治理權，以維護公司與全球半導體產業鏈的穩定運作。