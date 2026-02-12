春節守護不打烊！台東義警大隊慰勞成功分局基層

▲台東義警大隊與警察局慰勞成功分局同仁。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，為感謝基層警察同仁與義警人員於春節期間犧牲假期、堅守崗位守護地方治安，台東縣警察局義警大隊副大隊長高美珠偕同警察局副局長邵明仁，日前前往成功警察分局都蘭派出所及分局本部進行春節慰問。除提前致贈春節慰問品、恭賀新禧外，也向第一線執勤同仁表達肯定與感謝。

本次慰問活動由成功義警中隊長許進榮及成功分局長潘俊宏率領分局同仁與義警幹部迎接。副大隊長高美珠表示，義警同仁是警察最堅強的後盾，尤其春節旅遊旺季期間，成功鎮、東河鄉等觀光景點湧入大量人潮，仰賴基層警察與義警協力維持交通秩序與治安穩定，展現守護地方的熱忱與責任。

警察局副局長邵明仁也轉達局長對同仁的關懷與勉勵，強調「警力有限，民力無窮」，春節期間治安維護與交通疏導任務繁重，感謝每一位堅守崗位的夥伴，讓台東鄉親與外來遊客都能在安全、祥和的環境中歡度新年。

成功分局長潘俊宏對於義警大隊與警察局長官的關懷表達感謝，並表示長官親自到訪慰勉，對提振第一線士氣具有極大鼓舞作用。成功分局將持續落實「加強重要節日安全維護工作」，與義警中隊密切配合，針對轄內金融機構、交通熱點及觀光景點加強巡守與疏導，落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大目標。

義警中隊長許進榮亦表示，義警隊員已完成勤務整備，將全力配合分局各項任務，發揮守望相助精神，共同守護成功地區的安全與安定。