女客人「訂餐備註加3符號動」　 老闆娘起疑心了！網炸鍋：是新招嗎

▲女客人點外送，備註附上愛心符號，殊不知老闆娘起疑心了。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名餐飲店老闆表示，女客人點外送時在備註欄寫下「不要加菜」還附上三個愛心符號，結果老婆起疑心逼問「是誰？」對此，老闆語重心長提醒「這種天氣去睡公園會涼掉」，還拜託對方別再留愛心。貼文曝光後笑翻大票網友，更歪樓回應「怎麼看都像某種暗號」、「三顆愛心表示星期三有空」。

該名老闆在Threads發文，他一開頭就喊話「小姐妳好，雖然這兩天有稍微回暖了，但因為輻射冷卻的關係，日夜溫差還是很大，如果這個時候去睡公園，隔天有很高的機率會涼掉…」一番話讓人摸不著頭緒。

原來有女客人透過外送平台訂餐，卻在備註欄特別寫下「炒飯不要加任何蔬菜」並附上三個愛心符號，讓他當場看傻。對此，老闆哀怨喊話，備註他都會看，不用加愛心他也會看，「如果妳以後還想吃到我的炒飯，請不要再留愛心了，算我求妳了。」

最後老闆還無奈表示，「老闆娘還問我妳是誰？靠北，我怎麼會知道。」語氣又氣又好笑，讓整篇貼文充滿戲劇張力。

全場網友胡鬧：可以提供老闆紙箱

貼文曝光後，引來大票網友歪樓回應，「三顆愛心表示星期三有空」、「老闆明天應該會有很多充滿愛心的訂單」、「用熊貓傳達訊息是最新的招數嗎」、「記得紙箱套上塑膠袋，比較保暖一點，公園真的很冷喔」、「還好她沒稱呼寶貝、貝貝之類的」、「那啾咪可以嗎」、「留言區傾全力要讓老闆睡公園」、「怎麼看都像某種暗號」、「我有報紙跟紙箱」。