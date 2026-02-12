　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節前夕送暖　達仁鄉公所慰問大武警分局執勤同仁

▲達仁鄉公所慰問大武警分局執勤同仁。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲達仁鄉公所慰問大武警分局執勤同仁。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

年關將近，為表達對第一線執勤員警的關懷與支持，達仁鄉長陳新輝率領鄉公所團隊前往大武警分局慰問執勤同仁，並致贈慰問品，感謝警察同仁長期以來守護地方治安與交通安全的辛勞與奉獻。鄉長親切與員警話家常、互道新春祝福，讓同仁在繁忙勤務中感受到溫暖與鼓勵，現場氣氛溫馨熱絡。

達仁鄉公所表示，春節期間民眾返鄉團圓及旅遊活動增加，治安維護與交通疏導工作尤為重要。大武警分局已提前縝密規劃各項勤務作為，全面啟動節慶安全維護措施，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，強化轄區巡邏密度，落實重要路口交通疏導及易肇事路段安全維護，提升見警率與即時應變效能，確保轄區治安穩定與交通順暢，讓民眾安心歡度佳節。

大武警分局也提醒民眾，外出或返鄉前務必確認門窗上鎖，妥善保管貴重物品；駕車時遵守交通規則，切勿疲勞駕駛或酒後駕車；出入人潮聚集場所時，提高警覺並留意隨身財物安全。唯有全民共同提升安全意識，方能攜手營造平安祥和的節慶氛圍。

大武警分局表示，維護轄區治安穩定與交通順暢是警察責無旁貸的使命。節日期間，全體同仁將持續堅守崗位，以周延的勤務部署與即時的服務作為後盾，全力守護地方安全，讓民眾安心過節、平安出遊，共度溫馨美好的新春佳節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口：你媽才拖垮籃球、爛貨
越獄10次成功8次！　台灣「越獄狂魔」當庭被逮畫面曝光
日圓飆4個月新高！　10萬台幣少換逾2.2萬日圓
臭到崩潰！中山區臭豆腐名店遭重罰58.5萬元
300萬用戶！　熱門App爆16項不合格
麻吉大哥存1億玩幣「幾乎虧光」　帳戶剩288萬
《太陽的新娘》男星生前痛訴「遭背叛4次」　摯友自責沒接到電話
正妹半裸做SPA　男按摩師掀簾子闖入2次慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

設備即時啟動、員工冷靜應變　新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

花蓮地震災民與救難英雄暖心重聚　160人共桌圍爐互道近況

遊金門送高粱已兑超過7000瓶　明起僅剩一處可領

超前部署防豪雨！台南砸2200萬　2026年補助70校設防水閘門

全面網路報名！南市10校設資優班　適性揚才再升級

清大啟動電子鼻　攜手在地邁向永續水環境

春節守護不打烊！台東義警大隊慰勞成功分局基層

春節前夕送暖　達仁鄉公所慰問大武警分局執勤同仁

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

設備即時啟動、員工冷靜應變　新營工廠火警迅速撲滅無傷亡

花蓮地震災民與救難英雄暖心重聚　160人共桌圍爐互道近況

遊金門送高粱已兑超過7000瓶　明起僅剩一處可領

超前部署防豪雨！台南砸2200萬　2026年補助70校設防水閘門

全面網路報名！南市10校設資優班　適性揚才再升級

清大啟動電子鼻　攜手在地邁向永續水環境

春節守護不打烊！台東義警大隊慰勞成功分局基層

春節前夕送暖　達仁鄉公所慰問大武警分局執勤同仁

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

宋芸樺輸了！林柏宏認愛李李仁「CP感炸裂」　柯煒林喊話：想回台灣拍戲

藍蟹發文關注台灣之光王建民、林家正　昔日「藍蟹人」出征WBC

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！醫怒：到底要講幾次

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

女網紅遊泰遭猴群包圍　「可愛猴突變臉狠咬」傷口變色急送醫

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

【在做特技表演嗎？】豪車過U型彎開到後輪翹起　後方貨車直接順利開過XD

地方熱門新聞

黃偉哲慰勉春節執勤警民力感謝守護台南治安交通

探秘水上鄉三界埔臘肉林

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

「齊柏林衛星」首波影像拍到台南安平561公里高空清晰入鏡

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

嘉義長庚春聯揮毫活動詳情與門診安排

萬巒豬腳街春節期間「8至20時封街」

台南市公告高費率民營停車場春節連假停車先查費率

走春六堆客家文化園區　警公布車流高峰+停車攻略

全面網路報名！南市10校設資優班適性揚才再升級

台南砸2200萬2026年補助70校設防水閘門

鳳林警加強違規取締　無照上路新制罰更重

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

雲端物聯網創新獎揭曉　新北奪傑出應用首獎

更多熱門

相關新聞

南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水乾燥車開進社區據點年前送暖

南市社會局攜手慈揚基金會前進鹽水乾燥車開進社區據點年前送暖

農曆年前寒流一波波報到，棉被曬不乾、厚衣難除濕，對高齡長輩來說不只是生活不便，更攸關健康安全，台南市社會局11日上午攜手財團法人台南市私立慈揚社會福利慈善事業基金會，前進鹽水區竹林里社區照顧關懷據點舉辦「社區據點暖意同行—幸福加馬」活動。

台東海濱公園岸邊火燒車！計程車「整台燒剩骨架」

台東海濱公園岸邊火燒車！計程車「整台燒剩骨架」

成功分局啟動交通大執法　全面強化年節交通秩序

成功分局啟動交通大執法　全面強化年節交通秩序

維護春節旅遊品質　台東縣府加強旅宿房價查核

維護春節旅遊品質　台東縣府加強旅宿房價查核

因應採買人潮　台東市中央市場周邊交管上路

因應採買人潮　台東市中央市場周邊交管上路

關鍵字：

送暖大武台東

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／6縣市低溫特報！跌破10度

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面