春節前夕送暖　達仁鄉公所慰問大武警分局執勤同仁

▲達仁鄉公所慰問大武警分局執勤同仁。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

年關將近，為表達對第一線執勤員警的關懷與支持，達仁鄉長陳新輝率領鄉公所團隊前往大武警分局慰問執勤同仁，並致贈慰問品，感謝警察同仁長期以來守護地方治安與交通安全的辛勞與奉獻。鄉長親切與員警話家常、互道新春祝福，讓同仁在繁忙勤務中感受到溫暖與鼓勵，現場氣氛溫馨熱絡。

達仁鄉公所表示，春節期間民眾返鄉團圓及旅遊活動增加，治安維護與交通疏導工作尤為重要。大武警分局已提前縝密規劃各項勤務作為，全面啟動節慶安全維護措施，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，強化轄區巡邏密度，落實重要路口交通疏導及易肇事路段安全維護，提升見警率與即時應變效能，確保轄區治安穩定與交通順暢，讓民眾安心歡度佳節。

大武警分局也提醒民眾，外出或返鄉前務必確認門窗上鎖，妥善保管貴重物品；駕車時遵守交通規則，切勿疲勞駕駛或酒後駕車；出入人潮聚集場所時，提高警覺並留意隨身財物安全。唯有全民共同提升安全意識，方能攜手營造平安祥和的節慶氛圍。

大武警分局表示，維護轄區治安穩定與交通順暢是警察責無旁貸的使命。節日期間，全體同仁將持續堅守崗位，以周延的勤務部署與即時的服務作為後盾，全力守護地方安全，讓民眾安心過節、平安出遊，共度溫馨美好的新春佳節。