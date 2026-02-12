湖南千年古樟樹燒7小時　兩名未成年孩童扔爆竹所致

▲湖南道縣一棵千年古樟樹起火，反覆燃燒7小時後才撲滅。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南道縣一棵樹齡約1200年的古樟樹9日起火燃燒，因樹幹與粗枝中空且富含油脂、火點隱蔽分散，救援過程中反覆起火，歷時約7小時才撲滅。官方調查指出，起火原因為兩名未成年孩童將爆竹丟入樹幹空心處所致，目前已啟動勘察與搶救復壯作業。

《央廣網》報導，2月11日，湖南道縣林業局發佈情況通報。2月9日15時許，湖南道縣林業局接報祥霖鋪鎮祥霖鋪居委會一棵古樟樹發生火情。湖南道縣林業、消防、應急管理等部門迅速抵達現場，組織開展滅火救援工作。

起火古樟樹高約20公尺、胸徑3.2公尺，保護編號為43112401303，已納入省級古樹名木「一樹一檔」管理。道縣林業局已會同上級林業專家及古樹保護機構，對受損狀況進行現場勘察，並制定搶救復壯方案。

專家鑑定結果顯示，火情造成樹幹內部腐朽木質部碳化，部分枝幹折斷；但樹幹表皮及韌皮部組織仍保持完整，水分與養分輸送功能維持正常，未造成致死性損傷。

後續作業方面，官方表示將立即推進該古樟樹的搶救復壯工作，並對相關人員進行責任追究；同時將對全縣古樹名木展開安全隱患排查，以防類似事件再發生。