鄉長3兄弟輪流貪詐狂撈1113萬　9人遭起訴...檢建請續押2人

▲大埔鄉長吳明勳涉嫌貪污，檢方向法院建請延押。（圖／翻攝自大埔鄉公所網站）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉長吳明勳涉貪案偵辦多時，嘉義地檢署今(12)日偵查終結，依違反《貪污治罪條例》等罪嫌對9名被告提起公訴。檢方指出，吳明勳自2020年起至2025年10月遭搜索前，涉嫌在多起工程發包案中洩漏底價、圖利特定廠商，甚至要求賄賂，不法取財共計1113萬1266元，去年10月吳明勳與張姓廠商遭法院裁定羈押禁見，至今仍收押中。

檢方調查發現，吳明勳與胞弟、社區發展協會理事長吳倚豪，涉嫌在多項工程中圖利特定業者，不法利益高達22萬6299元；在「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫」標案中，吳明勳與農業觀光課課長侯男，向廠商要求補足伴手禮缺口100萬元，涉對職務上行為要求賄賂罪，廠商張男則趁機詐得100萬元；另還被查出公務車私用，讓鄉公所負擔非公務油料費4967元，涉背信罪嫌。

檢方另指出，吳明勳胞兄、前鄉民代表會主席吳宗霖，也在大埔鄉公所辦公廳舍拆除重建標案中，詐得款項270萬元；大埔藍色公路遊憩廊帶計畫標案中，詐得款項720萬元，涉詐欺取財罪。多名廠商則涉借牌投標、不實登載會計憑證等罪嫌，共對涉案9人與3間公司提起公訴。檢方強調，吳明勳身為連任兩屆地方首長，卻長期涉貪圖利、要求賄賂，侵害公帑、影響重大，起訴移審後建請法院持續羈押禁見，以防逃亡及勾串滅證。