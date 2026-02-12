卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

▲前客委會主委楊長鎮。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰10日出席活動時提到，國力就是電力，未來將全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。對此，蔡政府時代的前客委會主委楊長鎮表示，請以正式記者會嚴肅講清楚怎麼個「全面」法？突然間核廢料就有了去處？選址也都不再是問題？這麼輕鬆轉向草草放消息，真的讓自己這個二十幾歲參加反核至今年的人，很難不感到被羞辱，社會住宅沒了，非核家園沒了，然後呢？

行政院長卓榮泰10日表示，政府對於電力系統，除持續落實總統提出的「二次能源轉型」，繼續開發多元綠能、推動深度節能與智慧儲能，以及強化電網韌性之外，也會全面接觸全世界先進的新式核能技術。另外，針對台灣傳統核能何去何從？卓榮泰表示，審慎樂觀期待核能安全委員會、經濟部能依照《核管法》，在「核安有保障、核廢有去處、國人有高度共識」原則下進行審慎評估，共同面對傳統核能是否能帶給產業界更大安心問題。

對此，楊長鎮表示，請以正式記者會嚴肅、認真、整套講清楚怎麼個「全面」法？怎麼個「新式」法？突然間核廢料就有了去處？人口密集、處處斷層難選址也都不再是問題？

楊長鎮說，這麼輕鬆轉向草草放消息，真的讓自己這個二十幾歲參加反核至今年逾花甲的人，很難不感到被羞辱，社會住宅沒了，非核家園沒了，然後呢？

▼行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）