政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨同意政院版軍購條例付委　黃國昌預告：通過的不會是政院版

▲▼正式宣布角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌11日至新店仁愛市場及建國市場向當地居民及攤商拜年，並發送春聯及紅包。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌過年前積極赴市場掃街。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院提出的8年1.25兆軍購特別條例至今仍卡關，未能交付立法院外交國防委員會審查。民眾黨立院黨團總召陳清龍昨表示，民眾黨版軍購條例已付委，也同意政院版條例付委，一起併案審查。對此，民眾黨主席黃國昌重申，民眾黨立場向來開大門走大路，對於各種的版本都持開放心胸討論，包括國民黨、行政院的版本，本來就是大家都可以一起討論，「但是我相信，最後通過的不會是行政院的版本」。

黃國昌說，民眾黨的版本對於要買什麼東西，在軍購特別條例裡面寫得非常清楚，4000億的軍購特別條例裡面沒有灌水、沒有空白支票。

黃國昌說，而且在特別條例通過以後、要編特別預算以前，行政部門必須要來立法院進行專案報告，告訴大家過去台灣花幾千億到底買了什麼東西、到貨狀況是怎麼樣，跟接下來要買的東西，彼此之間配合的關係是什麼，又預計什麼時候可以到貨？

「我們支持強化台灣的國防實力，但是我們認為，台灣人的錢必須要被花在刀口之上。」黃國昌說，那對於各種不同的版本，大家一起討論，包括國民黨的版本、包括行政院的版本，本來就是大家都可以一起討論。

「但是我相信，最後通過的不會是行政院的版本。」黃國昌說，昨天民眾黨舉辦尾牙，他跟柯老大、黨團總召陳清龍，對這件事情彼此之間的共識非常強，所以綠營沒有必要在這個地方進行見縫插針。

而針對民進黨立委吳思瑤酸，民眾黨團「沒有黃國昌」是好的開始？黃國昌說，「那就拭目以待吧」，這種見縫插針不會有任何效果，那位吳思瑤女士過去這2年在立法院除了浪費時間、又叫又鬧，她有什麼具體的成果？她繳出了什麼樣子的成績單？

「甚至我不客氣的說，去年受大家歡迎的普發1萬現金，當初吳思瑤在國會裡面說是毀憲亂政，誓死反對，結果第一時間搶出來收割的竟然也是吳思瑤。」黃國昌說，吳思瑤過去這2年在立法院裡面不管是貧乏的表現，或是先反對、後面搶著收割的嘴臉，其實絕大多數的人大家都已經看得很清楚了。

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口：你媽才拖垮籃球、爛貨
越獄10次成功8次！　台灣「越獄狂魔」當庭被逮畫面曝光
日圓飆4個月新高！　10萬台幣少換逾2.2萬日圓
臭到崩潰！中山區臭豆腐名店遭重罰58.5萬元
300萬用戶！　熱門App爆16項不合格
麻吉大哥存1億玩幣「幾乎虧光」　帳戶剩288萬
《太陽的新娘》男星生前痛訴「遭背叛4次」　摯友自責沒接到電話
正妹半裸做SPA　男按摩師掀簾子闖入2次慘了

