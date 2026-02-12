林國成罵賴清德「X你娘」事後道歉沒用　檢起訴請求從重量刑

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前立委林國成在去年一場反罷免活動中，公開用三字經辱罵總統賴清德，雖然林國成當晚就在臉書上道歉，稱自己因情緒失控失言，賴清德仍依法提出告訴。台北地檢署調查認為，林國成故意公然貶損賴清德名譽，辱罵國家元首，犯後飾詞否認，難認有所悔悟，12日依公然侮辱起訴，建請法院從重量刑。

2025年全國大罷免潮，民眾黨7月20日下午在民進黨中央黨部前，舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」集會，活動過程透過YouTube頻道「民眾之聲」全程直播，林國成在下午4點多的時候上台演講，拿著麥克風說：「各位，我們已經忍耐他(指賴清德)整年，我要跟他、跟賴清德賴說，我咧幹～你娘啦！」並多次喊出「我咧幹～領帶啦！」

林國成罵粗話的內容立刻被媒體報導，同時在網路上引起負面批評，林國成當晚在臉書以「為情緒失控失言道歉」為題發文，表示「看到這麽多反對大惡罷的朋友願意站出來，又想起日前我到台南走訪看到的災民慘況，對比賴清德政府只想搞大罷免不顧災民死活，一時之間情緒失控造成失言，我在這裡要跟大家說一聲抱歉」。

北檢接獲賴清德提告後，勘驗現場錄影畫面，觀察林國成發言前後文，認為這些髒話並不是林國成的口頭禪，也不是在雙方衝突過程中的失言或衝動下偶然發言，依發言脈絡，顯然是故意公然貶抑賴清德名譽，且逾越一班人可合理忍受範圍。

檢察官起訴指出，林國成當時擔任立法委員，不對議題理性溝通或討論，因政治立場對立，就在造勢場合多次出言辱罵身為國家元首的賴清德，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，行為實有不該，犯後猶飾詞否認，難認有所悔悟，建請對林國成從重量刑，以示懲儆。

▲林國成在民眾黨反罷免活動中，對賴清德罵三字經遭起訴公然侮辱。（資料照／民眾黨提供）