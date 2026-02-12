　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉貪遭檢調搜索，綠委王世堅昨呼籲高金好好接受調查。他也表示，相信高金素梅的為人處事，「我認為她還是站在我們台灣派這邊，原住民是最忠實的台灣派」。對此，綠委吳思瑤今（12日）表示，在台灣不分族群、不分男女老少，應該都是挺台派，但以她長期在立法院的觀察，高金可以參加中國九三閱兵、用簡體字簡報質詢、說「我們習近平」，個人覺得不是挺台派，王世堅可多觀察。

對於高金素梅官司，民進黨發言人吳崢表示，高金素梅身為國會立委，到底有沒有涉入相關助理費案件，這才是關注的重點，檢調到國會搜索是大事，應該關注她到底有沒有做這些事，而非觀感問題，檢調正在調查中，民進黨尊重檢調，不過多評論，這兩天許多在野黨委員攻擊司法人員。

吳崢指出，國民黨慣性詆毀司法，不要忘記國民黨去年一整年攻擊司法人員甚至衝撞北檢，護航全台黨部偽造文書案，但國民黨組發會副主委、全國的黨工如今全都認罪，這些罪犯去年還大小聲胡亂攻擊，抹黑很大聲，現在呢？如果高金涉入不法行為，檢調會查得水落石出，沒有也會還她清白。

吳思瑤表示，請在野黨委員尊重司法，不違法就不必攻擊司法。至於王世堅委員的台派說，在台灣不分族群、不分男女老少，都應該是挺台派，要以原住民族或其他族群來分也不需要。

吳思瑤指出，但以她長期在立法院的觀察，高金素梅可以去中國參加九三閱兵、可以用簡體字簡報質詢執政團隊、可以用「我們習近平」的說法來質詢行政院長，這樣的行為是挺台派嗎？王世堅可以多做觀察，但個人不覺得這是挺台派。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
越獄10次成功8次！　台灣「越獄狂魔」當庭被逮畫面曝光
日圓飆4個月新高！　10萬台幣少換逾2.2萬日圓
臭到崩潰！中山區臭豆腐名店遭重罰58.5萬元
300萬用戶！　熱門App爆16項不合格
麻吉大哥存1億玩幣「幾乎虧光」　帳戶剩288萬
《太陽的新娘》男星生前痛訴「遭背叛4次」　摯友自責沒接到電話
正妹半裸做SPA　男按摩師掀簾子闖入2次慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

115年底廚餘養豬落日不得再用　農業部持續輔導廚餘養豬轉型

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

居民被臭豆腐臭到「拔頭髮」　環保局重罰58.5萬元：定期稽查

傅崐萁嗆封殺院版軍購　吳思瑤嘆立法傲慢：不放棄努力盼綠藍白合作

笑曝過年練歌單！被問第三副市長人選　蔣萬安：人力銀行放年假

藍將自提軍購特別條例　陳清龍：民眾黨團版本是最好的

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

賴清德指本屆立委從議會來層次不同　黃國昌：這是總統的高度？

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

115年底廚餘養豬落日不得再用　農業部持續輔導廚餘養豬轉型

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

居民被臭豆腐臭到「拔頭髮」　環保局重罰58.5萬元：定期稽查

傅崐萁嗆封殺院版軍購　吳思瑤嘆立法傲慢：不放棄努力盼綠藍白合作

笑曝過年練歌單！被問第三副市長人選　蔣萬安：人力銀行放年假

藍將自提軍購特別條例　陳清龍：民眾黨團版本是最好的

卓榮泰稱全面接受新核能　蔡政府時代政務官開轟：感到被羞辱

賴清德指本屆立委從議會來層次不同　黃國昌：這是總統的高度？

北市信義區慈惠堂、奉天宮春節連假人潮多　警公布交管措施

宋芸樺輸了！林柏宏認愛李李仁「CP感炸裂」　柯煒林喊話：想回台灣拍戲

藍蟹發文關注台灣之光王建民、林家正　昔日「藍蟹人」出征WBC

球迷批「拖垮籃球」　謝典霖爆粗口反嗆「你媽才拖垮籃球」、「爛貨」

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！醫怒：到底要講幾次

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

女網紅遊泰遭猴群包圍　「可愛猴突變臉狠咬」傷口變色急送醫

賴清德：貿易競爭中國有求於美國的多　美國沒必要把台灣當籌碼

台東永安社區年糕製作傳承24年　90歲阿嬤堅持不缺席　

春節連假花蓮重要路段景點加強疏導　蘇花、中橫行車攻略一次看

【歐告命懸一線】誤食毒餌倒地狂吐　疑鄰居多次下手！

政治熱門新聞

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

柯文哲尾牙唱歌落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

林宅血案改編惹議　蕭美琴吐心聲

高嘉瑜遭詐團盜照　網笑：音準非本人

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸

「紀政姪子」民進黨25年黨員宣布退黨參選　嘆：沒派系就沒認同

賀年還是起手式？　吳容輝賀卡引爆話題

傅崐萁嗆絕不通過院版軍購　綠委轟：極端邪惡！

快訊／黃國昌子弟兵周曉芸確定落馬　民眾黨提陳彥廷參選三蘆議員

更多熱門

相關新聞

國共同喊「九二共識」、「兩岸都是中國人」　綠：用來詐騙台灣話術

國共同喊「九二共識」、「兩岸都是中國人」　綠：用來詐騙台灣話術

國民黨副主席蕭旭岑日前出席與中共合辦的「兩岸交流合作前瞻」智庫論壇，並發布共15項共同意見，更嗨喊「堅持九二共識、反對台獨」，「兩岸都是中國人」。對此，民進黨表示，九二共識從來不是台灣的共識，而是國共用來詐騙台灣的話術，中共不會因為台灣接受九二共識，就改變對台灣的併吞野心，九二共識沒有換來尊嚴，只是強化了中共心裡的一句話：「你本來就屬於我」。

示警「藍白有超強效票房毒藥」　林濁水：候選人悲運只會一路下去

示警「藍白有超強效票房毒藥」　林濁水：候選人悲運只會一路下去

黃國昌有信心成為新北最好的選擇　重申不當李四川副市長

黃國昌有信心成為新北最好的選擇　重申不當李四川副市長

李四川：我與黃國昌比民調絕對不排斥

李四川：我與黃國昌比民調絕對不排斥

學者分析：李四川拚新北「蔣啟川」連線成形　藍軍南征勝率拉高

學者分析：李四川拚新北「蔣啟川」連線成形　藍軍南征勝率拉高

關鍵字：

高金素梅調查局王世堅吳思瑤司法案件國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

即／6縣市低溫特報！跌破10度

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面