王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委高金素梅涉貪遭檢調搜索，綠委王世堅昨呼籲高金好好接受調查。他也表示，相信高金素梅的為人處事，「我認為她還是站在我們台灣派這邊，原住民是最忠實的台灣派」。對此，綠委吳思瑤今（12日）表示，在台灣不分族群、不分男女老少，應該都是挺台派，但以她長期在立法院的觀察，高金可以參加中國九三閱兵、用簡體字簡報質詢、說「我們習近平」，個人覺得不是挺台派，王世堅可多觀察。

對於高金素梅官司，民進黨發言人吳崢表示，高金素梅身為國會立委，到底有沒有涉入相關助理費案件，這才是關注的重點，檢調到國會搜索是大事，應該關注她到底有沒有做這些事，而非觀感問題，檢調正在調查中，民進黨尊重檢調，不過多評論，這兩天許多在野黨委員攻擊司法人員。

吳崢指出，國民黨慣性詆毀司法，不要忘記國民黨去年一整年攻擊司法人員甚至衝撞北檢，護航全台黨部偽造文書案，但國民黨組發會副主委、全國的黨工如今全都認罪，這些罪犯去年還大小聲胡亂攻擊，抹黑很大聲，現在呢？如果高金涉入不法行為，檢調會查得水落石出，沒有也會還她清白。

吳思瑤表示，請在野黨委員尊重司法，不違法就不必攻擊司法。至於王世堅委員的台派說，在台灣不分族群、不分男女老少，都應該是挺台派，要以原住民族或其他族群來分也不需要。

吳思瑤指出，但以她長期在立法院的觀察，高金素梅可以去中國參加九三閱兵、可以用簡體字簡報質詢執政團隊、可以用「我們習近平」的說法來質詢行政院長，這樣的行為是挺台派嗎？王世堅可以多做觀察，但個人不覺得這是挺台派。