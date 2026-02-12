賴清德法新社專訪示警：台灣若被中國併吞　日菲印太下一個受威脅

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日接受「法新社」（AFP）全球新聞總監Philip Chetwynd及台北分社社長Allison Jackson專訪時表示，如果台灣被中國併吞，中國的擴張野心不會止於此，下一個受到威脅的國家將是日本、菲律賓及印太區域其他國家，甚至最終會波及美洲與歐洲。

法新社近日專訪總統賴清德，並於12日以題為「台灣領導人警示，若中國發動攻擊，區域內國家將成為『下一個』目標」刊登報導。

在訪談中，賴清德表示，他有信心國會將批准他所提出8年1.25兆國防特別預算，相關預算將用於對美的關鍵軍事採購；不過，中國國家主席習近平曾經警告華府，不要對台出售軍武，賴清德則認為，美國將會支持台灣，而且不需要將台灣作為與北京談判的籌碼。

賴清德向法新社表示，如果台灣被中國併吞，中國的擴張野心不會止於此。他認為，下一個受到威脅的國家將是日本、菲律賓，以及印太區域內的其他國家，最終甚至波及美洲與歐洲。

對於中國內部近期大量清洗軍方將領，連軍委副主席張又俠也落馬一事，賴清德坦言，確實是一個不尋常的情況，但他強調，這並不會改變台灣必須準備好的必要性。