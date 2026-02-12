　
國際

富比士選出250大創新者　馬斯克奪冠、黃仁勳第5名

▲▼ 。（圖／翻攝自facebook.com/forbes）

▲全球首富馬斯克登上250大在世創新者榜首。（圖／翻攝自臉書／富比世）

記者詹雅婷／綜合報導

美國今年7月將迎來建國250周年，知名財經媒體《富比世》（Forbes）公布當代「250大在世創新者」名單。全球首富馬斯克憑藉跨足五大產業的成就登上榜首，輝達執行長黃仁勳則名列第5。

報導稱，這群入選者都具備愛迪生的特質，不光只是純粹的發明家，更是能把突破性技術推向市場、進而改變、甚至創造產業的商業領袖。這份名單從近千名候選人中海選，除了由科技記者、投資人組成的專業評審團進行評比，更使用人工智慧（AI）模型ChatGPT與Gemini參與排名。

評選標準包含創造力、顛覆性與商業影響力。最後由編輯團隊綜合人類智慧與AI觀點，定奪這份象徵美國創新精神的重量級榜單。

馬斯克榜首　黃仁勳第5名

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）穩坐冠軍寶座，他「從0到1」打造特斯拉、SpaceX等5家市值數十億美元的公司，寫下歷史紀錄。第2、3名分別為貝佐斯（Jeff Bezos）與比爾蓋茲（Bill Gates）；名導喬治盧卡斯（George Lucas）位居第4。

黃仁勳名列第5，富比世讚許他早年押注平行運算，把顯示卡技術轉型為年營收約1870億美元的AI經濟核心引擎。除此之外，名單中亦可見到Garmin創辦人暨董事長高民環（Min Kao）、雅虎共同創辦人楊致遠（Jerry Yang）等台裔企業家身影。

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

這份榜單涵蓋科技、金融與影視領域，如股神巴菲特（Warren Buffett）、流行天后瑪丹娜（Madonna）、泰勒絲（Taylor Swift）均入選。

富比世指出，美國是移民國家，這份名單充分反映出這個事實。值得關注的是，名單中有超過三分之一為女性與少數族裔，資本正持續追逐人才，無論其出生地為何，共同撐起美國的競爭力，預期未來的創新名單將更具包容性。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日在美國與SK集團會長崔泰源共進晚餐，雙方的女兒黃敏珊與崔允禎也一同出席。據悉，會談涵蓋半導體、生技產業，以及人工智慧（AI）領域的合作。

