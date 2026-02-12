　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川投入新北市長選戰　江啟臣喊話：團結是關鍵的力量

▲▼ 江啟臣力挺李四川 。（圖／翻攝江啟臣臉書）

▲江啟臣力挺李四川。（圖／翻攝江啟臣臉書）

記者崔至雲／台北報導

台北市副市長李四川11日宣布將投入新北市長選戰。有意角逐台中市長選戰的立法院副院長江啟臣表示，今年縣市長選戰，是城市方向的抉擇，「團結，是此刻最關鍵的力量」，李四川讓新北穩健前行，他讓台中躍升旗艦城，為民眾更好的生活，為地方更長遠的發展，為台灣更美好的未來，一起努力打拚。

江啟臣表示，李四川多年來在新北、高雄、台北市第一線為民打拚，無論重大建設推動、城市更新轉型，或跨局處整合協調，都展現工程專業與行政效率。他用專業獲得市民朋友的信任與愛戴，從南到北的歷練，都是憑藉一步一腳印的努力，是新北市再上層樓的穩健力量。

江啟臣提到，他所認識的李四川話不多，總是是默默行動、快速達標。他特別謝謝李四川在去年反罷期間，特地請假來台中為他加油打氣、陪著他在戰車上向鄉親懇託，今天看到李四川要出來承擔新北的重擔，他由衷祝福。謝謝李四川願意承擔新北的責任，也感謝新北市副市長劉和然、新北市長侯友宜展現團結氣勢，為大局著想、為新北市民努力。

「團結，是此刻最關鍵的力量」，江啟臣說，今年縣市長選戰，是城市方向的抉擇，他將以更高的格局，推動產業轉型升級、智慧城市與全球布局，帶領台中走向國際，讓台中不只是亞洲核心，更該是世界看見的旗艦城市 。

江啟臣說，李四川讓新北穩健前行，他讓台中躍升旗艦城，為民眾更好的生活，為地方更長遠的發展，為台灣更美好的未來，一起努力打拚。讓我們並肩同行、團結一心，為台灣打拚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸元琪怒槓袁惟仁家屬！「不希望我出席告別式」
不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」　苦主：戰損8500元才
川普宣布達成「歷史性」協議：全球都向美國買！
國會大亂鬥！　10立委遭起訴
28歲冬奧選手奪牌後「哭認出軌」！前女友冷回：很難原諒
勤益科大雙胞胎遭輾1死1傷　弟弟與死神拔河中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

冒名粉專發文諷陳宗彥「安心上路」　陳亭妃怒報案：惡質到極點

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

民眾黨同意政院版軍購條例付委　黃國昌預告：通過的不會是政院版

賴清德法新社專訪示警：台灣若被中國併吞　日菲印太下一個受威脅

李四川投入新北市長選戰　江啟臣喊話：團結是關鍵的力量

國共同喊「九二共識」、「兩岸都是中國人」　綠：用來詐騙台灣話術

示警「藍白有超強效票房毒藥」　林濁水：候選人悲運只會一路下去

黃國昌有信心成為新北最好的選擇　重申不當李四川副市長

陳嘉瑩毒駕奪命一審判死　洪孟楷籲二、三審「守住正義底線」

新北藍白下一步？　李四川：黨要我與黃國昌比民調絕對不排斥

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

冒名粉專發文諷陳宗彥「安心上路」　陳亭妃怒報案：惡質到極點

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

民眾黨同意政院版軍購條例付委　黃國昌預告：通過的不會是政院版

賴清德法新社專訪示警：台灣若被中國併吞　日菲印太下一個受威脅

李四川投入新北市長選戰　江啟臣喊話：團結是關鍵的力量

國共同喊「九二共識」、「兩岸都是中國人」　綠：用來詐騙台灣話術

示警「藍白有超強效票房毒藥」　林濁水：候選人悲運只會一路下去

黃國昌有信心成為新北最好的選擇　重申不當李四川副市長

陳嘉瑩毒駕奪命一審判死　洪孟楷籲二、三審「守住正義底線」

新北藍白下一步？　李四川：黨要我與黃國昌比民調絕對不排斥

冒名粉專發文諷陳宗彥「安心上路」　陳亭妃怒報案：惡質到極點

林國成罵賴清德「X你娘」事後道歉沒用　檢起訴請求從重量刑

《鬥陣特攻》新角安燃遭重批「普女臉」　總監承諾賽季調整

美光提前量產HBM4　澄清市場疑慮、2026年產能已售罄

王世堅指高金素梅是台灣派　吳思瑤舉3例：個人覺得不是

全台6間新開飯店特色一次看！雙人房最低免千元　入住挑專屬香氛

民眾黨同意政院版軍購條例付委　黃國昌預告：通過的不會是政院版

白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景　喵皇自帶「膜拜氣場」

活塞、黃蜂大亂鬥懲處出爐　莽漢史都華慘遭禁賽7場

中壢樣品屋大火烈焰沖天　消防38人14車灌救1小時撲滅

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

政治熱門新聞

罷韓大將轉高雄局長！提前跳船選議員？她喊話緊跟陳其邁

柯文哲尾牙唱歌落淚「枷鎖怎解脫」　影片曝光

卓榮泰喊「全面接受新核能」　葛如鈞酸：不到一年就「覺醒」？

快訊／同意1.25兆軍購條例付委　民眾黨團：跟我們版本併案審查

鄭麗文：國民黨不可能鬆手軍購預算

林宅血案改編惹議　蕭美琴吐心聲

高嘉瑜遭詐團盜照　網笑：音準非本人

陳彥廷照片曝光！　周曉芸群組開噴「一看就沒準備好」：我沒有輸他欸

「紀政姪子」民進黨25年黨員宣布退黨參選　嘆：沒派系就沒認同

藍白因政府不幫軍人加薪卡軍購？　賴清德駁：加薪14％、23項加給

賀年還是起手式？　吳容輝賀卡引爆話題

傅崐萁嗆絕不通過院版軍購　綠委轟：極端邪惡！

快訊／李四川辭台北副市長　爭取藍新北市長提名

法務部政務次長徐錫祥辭　黃謀信接任

更多熱門

相關新聞

黃國昌有信心成為新北最好的選擇　重申不當李四川副市長

黃國昌有信心成為新北最好的選擇　重申不當李四川副市長

台北市副市長李四川昨宣布將在2月底請辭，並表態會爭取參選新北市長，也願與民眾黨主席黃國昌共同找出藍白合作模式。對此，黃國昌今赴板橋掃街時說，希望這次在新北市長跟國民黨、川伯之間，能有君子之爭，建立政黨合作的良性典範，「我當然有信心，心存善念盡力而為，讓自己成為新北最好的選擇」。他也強調，「未來假設是川伯出線的話，我不會擔任副市長」。

李四川：我與黃國昌比民調絕對不排斥

李四川：我與黃國昌比民調絕對不排斥

學者分析：李四川拚新北「蔣啟川」連線成形　藍軍南征勝率拉高

學者分析：李四川拚新北「蔣啟川」連線成形　藍軍南征勝率拉高

侯友宜支持選新北　李四川撇「瑜亮情節」過往

侯友宜支持選新北　李四川撇「瑜亮情節」過往

被提醒站旁邊一點　醉漢茶葉蛋攻擊

被提醒站旁邊一點　醉漢茶葉蛋攻擊

關鍵字：

李四川新北市長江啟臣台中

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

男報復雇主！性侵少女讓豬啃放血慘死

拖行派出所長奪命！女毒蟲一聽遭判死　腿軟癱坐椅上

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面