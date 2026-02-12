李四川投入新北市長選戰　江啟臣喊話：團結是關鍵的力量

▲江啟臣力挺李四川。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者崔至雲／台北報導

台北市副市長李四川11日宣布將投入新北市長選戰。有意角逐台中市長選戰的立法院副院長江啟臣表示，今年縣市長選戰，是城市方向的抉擇，「團結，是此刻最關鍵的力量」，李四川讓新北穩健前行，他讓台中躍升旗艦城，為民眾更好的生活，為地方更長遠的發展，為台灣更美好的未來，一起努力打拚。

江啟臣表示，李四川多年來在新北、高雄、台北市第一線為民打拚，無論重大建設推動、城市更新轉型，或跨局處整合協調，都展現工程專業與行政效率。他用專業獲得市民朋友的信任與愛戴，從南到北的歷練，都是憑藉一步一腳印的努力，是新北市再上層樓的穩健力量。

江啟臣提到，他所認識的李四川話不多，總是是默默行動、快速達標。他特別謝謝李四川在去年反罷期間，特地請假來台中為他加油打氣、陪著他在戰車上向鄉親懇託，今天看到李四川要出來承擔新北的重擔，他由衷祝福。謝謝李四川願意承擔新北的責任，也感謝新北市副市長劉和然、新北市長侯友宜展現團結氣勢，為大局著想、為新北市民努力。

「團結，是此刻最關鍵的力量」，江啟臣說，今年縣市長選戰，是城市方向的抉擇，他將以更高的格局，推動產業轉型升級、智慧城市與全球布局，帶領台中走向國際，讓台中不只是亞洲核心，更該是世界看見的旗艦城市 。

江啟臣說，李四川讓新北穩健前行，他讓台中躍升旗艦城，為民眾更好的生活，為地方更長遠的發展，為台灣更美好的未來，一起努力打拚。讓我們並肩同行、團結一心，為台灣打拚。