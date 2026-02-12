　
社會 社會焦點 保障人權

自認遭沈富雄辱罵敗類、沒有廉恥　陳時奮求償200萬三審全敗

▲▼時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮，被前外交官劉仕傑指控加重誹謗，專程返台到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳時奮自認遭沈富雄辱罵為敗類，起訴求償200萬元，敗訴確定。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮，2023年間在前立委沈富雄談論性騷擾黑數時，發文回應，沈富雄因而在政論節目中稱「知識分子的敗類」、「沒有廉恥，臉皮厚的學者」。陳時奮不滿挨罵，起訴求償200萬元，一二審均敗訴，他再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴，陳時奮敗訴確定。

本案發生於2023年6月，當時沈富雄上電視政論節目，並與時任民進黨立委的高嘉瑜討論女性遭性騷擾議題，沈富雄說：「休息時我問高嘉瑜委員，我說其實浮上檯面的案子少啊，在水底下的案子多，我說起碼1比10吧，她說不止喔，1比100，但是她剛才又講八成的婦女有這種經驗。」而後多家媒體轉載並以「賴清德不用選了」等標題作成報導。

陳時奮之後在臉書PO文「高嘉瑜要為她講的話負責」，否則民進黨應該要黨紀處分，而沈富雄過兩天又在政論節目上回應「這個翁達瑞，這個知識分子的敗類」、「那個沒有廉恥，臉皮厚的學者叫翁達瑞，真名叫陳時奮」。陳時奮不滿，對沈富雄提出民刑事訴訟。刑事部分沈富雄先前已獲判無罪確定。

至於民事求償部分，陳時奮求償名譽損失200萬元，並要求沈富雄登報道歉。一審駁回陳時奮全部請求。陳時奮上訴第二審，二審高等法院審理後，認為沈富雄的發言確實不留情面且令陳時奮難堪，但當下情形應為沈富雄乃回應主持人提問、對於媒體報導方向提出看法，高院認為其性質屬於意見表達，並非基於侮辱或故意侵害陳時奮的名譽權，認為沈富雄的言論應屬於合理評論，得以阻卻違法，因此再度駁回上訴。

而陳時奮再上訴第三審，最高法院12日駁回上訴，陳時奮敗訴確定。

02/10 全台詐欺最新數據

379 3 8485 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

自認遭沈富雄辱罵敗類、沒有廉恥　陳時奮求償200萬三審全敗

法律人權陳時奮沈富雄最高法院三審妨害名譽求償

