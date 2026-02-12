長榮航空釋出百名地勤職缺　大學畢業起薪43K

▲長榮航空釋出百名地勤職缺。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空今宣布，釋出百名地勤職缺，預計聘用25項不同職類地勤人員，即日起至3月1日開放報名，大學畢業者起薪43,000元，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定。



長榮航空表示，因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，為配合航班運能提升及機隊數增加，將招募客運運務人員、貨運運務／機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及環境管理工程師、個人資料管理人員、資安暨個資法遵人員、資訊安全管理工程師、應用系統開發工程師、系統管理工程師、護理師、高雄機場運務助理。



長榮航空指出，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5至8月分梯次報到，未來也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。

另外，台灣虎航日前也宣布，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺，其中，商用機師2月22日前開放報名，報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業，包含2年內有效英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可的商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上等條件。

至於運務員職缺報名期間為3月2日至3月16日，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級的英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳，預計錄取45名，上班地點為桃園國際機場，獲錄取者將於今年5月後分批報到接受訓練。