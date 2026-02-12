　
長榮航空釋出百名地勤職缺　大學畢業起薪43K

▲長榮航空榮獲AirlineRatings.com2023年全球25大最佳航空公司第8名殊榮，並獲得7顆星評價，也是台灣唯一入榜的航空公司。（圖／長榮航空）

▲長榮航空釋出百名地勤職缺。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空今宣布，釋出百名地勤職缺，預計聘用25項不同職類地勤人員，即日起至3月1日開放報名，大學畢業者起薪43,000元，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定。
 
長榮航空表示，因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，為配合航班運能提升及機隊數增加，將招募客運運務人員、貨運運務／機艙物流人員、營業人員、客服人員、會員計畫及經營人員、網路廣告操作人員、餐勤管理人員、空勤組員管理人員、簽派人員、航技工程師、訓練裝備工程師、航員訓練人員、航機工程師、財務人員、職業安全衛生人員、航空保安管理人員、航空安全管理人員、氣候變遷及環境管理工程師、個人資料管理人員、資安暨個資法遵人員、資訊安全管理工程師、應用系統開發工程師、系統管理工程師、護理師、高雄機場運務助理。
 
長榮航空指出，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5至8月分梯次報到，未來也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。

另外，台灣虎航日前也宣布，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺，其中，商用機師2月22日前開放報名，報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業，包含2年內有效英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可的商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上等條件。

至於運務員職缺報名期間為3月2日至3月16日，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級的英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳，預計錄取45名，上班地點為桃園國際機場，獲錄取者將於今年5月後分批報到接受訓練。

02/10 全台詐欺最新數據

長榮航空6月26日起開闢桃園－美國首府華盛頓直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每週4班的飛航服務，華盛頓開航後北美航線將擴增至10個客運航點，每週往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司，民眾可至長榮航空官網https://bit.ly/4cnPDSl訂位及購票。

