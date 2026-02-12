　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

桃園國際機場。（示意圖／方萬民攝）

▲春節期間桃園機場預估總旅運量約274萬人次，平均每天超過15萬人進出機場。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

今（115）年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估高達274萬人次。桃園機場公司提醒旅客，航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，並留意託運、手提行李物品攜帶規定，加速安檢通關效率，多搭乘大眾運輸工具往來機場，確保行程順暢。

根據航班運量預報資料推估，出境尖峰日為2月13日（週五）、14日（週六）、15日（小年夜），入境尖峰日為20日（初四）、21日（初五）、22日（初六），日運量皆超過16萬人次。機場公司指出，整體今年返鄉過節與出國旅遊人數皆較前一年更高。疏運期間日均運量約15.7萬人次，相較前一年春節假期日均運量14.7萬人次，成長約6.8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機場公司提醒，連假開始階段出境人潮較多，收假開工前則以入境旅客為主。為因應連假大量疏運需求，機場公司偕同CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）及服務大聯盟等單位持續嚴加整備，加強監控航廈周邊道路、出境驗票口、安檢線、證照查驗、轉機安檢、入境檢疫等重點區域人流與交通狀況，透過航班運量整點人數預報表每小時滾動更新運量預報，協助相關單位彈性調度人力與設施，提升整體疏運效率，協助旅客順利通關。

機場公司建議旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。至安檢線前，請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程；此外，防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，前往降雪地區的旅客，請將「防滑冰爪」置於託運行李內，切勿隨身攜帶。也要確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，並依航空公司規定妥善收納，確保旅途順遂。

（圖／機場公司提供）

▲行動電源、高壓噴罐、打火機、防狼噴霧、美工刀、剪刀等物品，都是安檢時常被攔下的危安品。（圖／機場公司提供）

在聯外交通方面，機場捷運首班車自上午5時30分由A1台北車站站出發、5時33分由A22老街溪站出發往機場，末班車則自晚間11時50分由A22站出發；春節連假期間國光客運往台北、統聯客運往台中將視人潮狀況機動加班；機場排班計程車則備有千餘輛車24小時投入疏運；自行駕車旅客及接機親友，可先下載桃園機場官方APP，或透過桃園機場官方網站，即時掌握交通及停車場剩餘車位動態。

（圖／機場公司提供）

▲桃園機場啟動疏運措施，提醒旅客出發前確認護照效期、搭乘大眾運輸、善用智慧化服務，並留意行李與安檢規定，以加快通關效率。（圖／機場公司提供）

延伸閱讀
奶奶遭軟禁2／留美財金學士回台竟啃老　寄恐嚇信侵吞父母房還拘禁重病媽
肯德基蛋撻爆「內餡藏電池」！大票網喊抹黑　業者發聲致歉了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
379 3 8485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《被出賣的台灣》男星大腸癌逝　享年48歲
快訊／國道3大車連環撞！　駕駛困變形車體身亡
閔熙珍贏了！　HYBE須賠5.5億
快訊／女教練現身！爆成吉思汗主管集體性霸凌
威力彩13.5億全攻略！　包牌密技、集資地雷一次看
0050配息入帳！他領12.8萬笑「可以過好年了」一票跪
賈永婕訪義光教會！媒體人痛批「作秀」：踏在別人哀痛上洗流量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節國道管制措施一次看　國5初三、初四恐塞到深夜

「過年不能穿紅衣」婆婆怒罵：全世界都知！媳婦淡定回5字

佛光山禪淨共修3月登小巨蛋　全球同步點燈祈福

賈永婕訪義光教會！汪潔民痛批「作秀」：踏在別人哀痛上洗流量

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光　命理師：一定要拜

台鐵4年15件違規遭罰870萬元　「沒駕照」派去開維修工程車

13.5億威力彩「神祕力量」全攻略！　包牌密技、4星座4生肖財運強

智生活App爆16項資安漏洞　300萬用戶恐個資外洩、交易遭駭客攔截

女客人「訂餐備註加3符號動」　 老闆娘起疑心了！網炸鍋：是新招嗎

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

SJ登大巨蛋⋯藝聲認：內心不安　 曝維持身材祕訣「晚上不出門」

快訊／高金素梅身體不適凌晨請回

高金素梅涉貪案　驚見Matzka老婆涉洗錢移送

女毒蟲毒駕死刑！前分局長聽判完哽咽：義無反顧照顧宗鑫家人

春節國道管制措施一次看　國5初三、初四恐塞到深夜

「過年不能穿紅衣」婆婆怒罵：全世界都知！媳婦淡定回5字

佛光山禪淨共修3月登小巨蛋　全球同步點燈祈福

賈永婕訪義光教會！汪潔民痛批「作秀」：踏在別人哀痛上洗流量

過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

錯過等明年！招財補庫「超級3大吉日」曝光　命理師：一定要拜

台鐵4年15件違規遭罰870萬元　「沒駕照」派去開維修工程車

13.5億威力彩「神祕力量」全攻略！　包牌密技、4星座4生肖財運強

智生活App爆16項資安漏洞　300萬用戶恐個資外洩、交易遭駭客攔截

女客人「訂餐備註加3符號動」　 老闆娘起疑心了！網炸鍋：是新招嗎

台南山上花園水道博物館春節登場　「裝水水」走春拍美照

威脅斬下高市頭顱　中國總領事薛劍3個月後「再度露面」！

《豆腐媽媽》墜樓替身出院整天昏睡！　悲問未婚妻：是不是不要醒來

若未出具大陸戶籍註銷證明　陸委會：設籍滿10年規定無法起算

大Q秉洛翻唱中島美嘉神曲！　錄音遇愛犬離世：憋哭到虛脫

蘇智傑傷後放慢腳步調整　髙塩將樹嚐花蓮美食不忘防蚊

「福特Kuga停產前」的戰力更新！升級解放雙手輔助駕駛更聰明

曾莞婷帶家人遊歐「手機訊號全斷」　一抬頭慘事發生…當場崩潰！

知名石頭火鍋舊址復活！　租金退回10年前「鍋物新品牌」進駐

《驚聲尖笑》詹姆士·范德比克癌逝！　曾演《被出賣的台灣》

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

生活熱門新聞

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

即／6縣市低溫特報！跌破10度

去年才升職！同事參加完尾牙「突被資遣」　老鳥秒懂

不買刮刮樂了！大票人「改衝1檔零股」較實在

威力彩今上看13.5億　包牌攻略一次看

師上課亮刀：手剁掉就不用寫功課！

獨／好市多台中西屯、海線、屯區「拓點地圖」曝光

雞蛋別放冰箱門邊！北農揭正確保存方法

《陽光女子》大眼正妹身分曝　IG甜美側拍圈粉

今彩539頭獎2注中！幸運商店曝光

日本經典糖果停產8年　日網紅愣「台灣竟有賣」

要過年了！　先飆快30℃「天氣一次看」

更多熱門

相關新聞

高金案爆「青島二館」風水魔咒　大門如有3柱香

高金案爆「青島二館」風水魔咒　大門如有3柱香

無黨籍原住民立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入新冠快篩試劑、詐領協會補助款等三案，2月10日遭台北地檢署指揮調查局兵分30路搜索其住家和立法院辦公室。目前正在立法院會期間，根據憲法明定，立委非現行犯必須經立法院同意才能被逮捕，引發外界關注。高金是七連霸立委，在原住民選區屹立不搖，但如今也傳出涉案，因她長期在立法院青島二館，二館「風水不好」的魔咒似乎再度湧現。例如國民黨立委顏寬恒，國會辦公室也在二館。由於位在青島東路與林森南路口的青島二館距離立院院區最遠，加上還有不少立委連任失利的紀錄，也因此許多心

10款精品情人節禮物清單

10款精品情人節禮物清單

陸風景區「旋轉真馬」！畫面瘋傳挨轟

陸風景區「旋轉真馬」！畫面瘋傳挨轟

春節出國、返台先看！尖峰日與安檢重點一次掌握

春節出國、返台先看！尖峰日與安檢重點一次掌握

視察桃園機場邊境檢疫整備　卓揆：爭取非疫區

視察桃園機場邊境檢疫整備　卓揆：爭取非疫區

關鍵字：

桃園機場周刊王

讀者迴響

熱門新聞

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

國會大亂鬥　朝野10立委被起訴

廢死聯盟發文：「惡意」在台特別突出

炎亞綸遭飛輪海「輪流摸彩球」性騷！車上伸進他褲子

川普不喜歡她口氣　對瑞士39%關稅

爆斬斷宥勝11年婚…慈惠年前吐心聲「靈魂被抽乾」

梁朝偉機場眼神死　劉嘉玲一旁「吃瓜」

威力彩今飆13.5億　4生肖4星座偏財運強

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

臭豆腐名店插惹怨　住戶崩潰頭髮快拔光

做錯3件事害陰莖變短！性學博士：恐永久傷害

獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

44歲Selina被傳懷二胎　本人親回16字

高金素梅移送北檢　「調查局朱茵」現身超吸睛

即／6縣市低溫特報！跌破10度

更多

最夯影音

更多
《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵

《世紀血案》淪5000萬廢片！　演員集體撤授權：不准用我的臉　律師揭李千娜公關慘敗關鍵
高金案偵辦

高金案偵辦

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

黃立成被爆買陶朱隱園..笑回：就剩一支　靠劉容嘉認識九把刀？遭虧「記錯女友」XD

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

藍白卡1.25兆軍購　賴清德：台灣可能跌出優先名單！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面