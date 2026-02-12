過年出國注意！桃機明起春節疏運　民眾最好提前3小時到

▲春節期間桃園機場預估總旅運量約274萬人次，平均每天超過15萬人進出機場。（示意圖／CTWANT）

今（115）年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估高達274萬人次。桃園機場公司提醒旅客，航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到，並留意託運、手提行李物品攜帶規定，加速安檢通關效率，多搭乘大眾運輸工具往來機場，確保行程順暢。

根據航班運量預報資料推估，出境尖峰日為2月13日（週五）、14日（週六）、15日（小年夜），入境尖峰日為20日（初四）、21日（初五）、22日（初六），日運量皆超過16萬人次。機場公司指出，整體今年返鄉過節與出國旅遊人數皆較前一年更高。疏運期間日均運量約15.7萬人次，相較前一年春節假期日均運量14.7萬人次，成長約6.8%。

機場公司提醒，連假開始階段出境人潮較多，收假開工前則以入境旅客為主。為因應連假大量疏運需求，機場公司偕同CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）及服務大聯盟等單位持續嚴加整備，加強監控航廈周邊道路、出境驗票口、安檢線、證照查驗、轉機安檢、入境檢疫等重點區域人流與交通狀況，透過航班運量整點人數預報表每小時滾動更新運量預報，協助相關單位彈性調度人力與設施，提升整體疏運效率，協助旅客順利通關。

機場公司建議旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。至安檢線前，請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程；此外，防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，前往降雪地區的旅客，請將「防滑冰爪」置於託運行李內，切勿隨身攜帶。也要確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，並依航空公司規定妥善收納，確保旅途順遂。

▲行動電源、高壓噴罐、打火機、防狼噴霧、美工刀、剪刀等物品，都是安檢時常被攔下的危安品。（圖／機場公司提供）

在聯外交通方面，機場捷運首班車自上午5時30分由A1台北車站站出發、5時33分由A22老街溪站出發往機場，末班車則自晚間11時50分由A22站出發；春節連假期間國光客運往台北、統聯客運往台中將視人潮狀況機動加班；機場排班計程車則備有千餘輛車24小時投入疏運；自行駕車旅客及接機親友，可先下載桃園機場官方APP，或透過桃園機場官方網站，即時掌握交通及停車場剩餘車位動態。

▲桃園機場啟動疏運措施，提醒旅客出發前確認護照效期、搭乘大眾運輸、善用智慧化服務，並留意行李與安檢規定，以加快通關效率。（圖／機場公司提供）

